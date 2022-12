Rallyman GT – recenze závodní deskovky s pravým pocitem z rychlosti

12. 12. 2022 17:23 | Deskovky | autor: Jan Plachý

Pche! Formule sem, formule tam... Každého zajímají jen ta malá vozítka, která jsou tak leda na okrasu! Ale pořádně nadupané Porsche nebo Mustang, to si přece může koupit každý, no ne? A jak se s nimi jezdí? No přece na okruhu!

Závodních her na trhu není zrovna mnoho, ale zároveň to není ani měsíc, co Blackfire vydal závodní hru HEAT, a najednou tu máme od tohoto vydavatele další závodní hru s názvem Rallyman GT. Určitě si říkáte, že obě doma nepotřebujete. Ale jakou z nich si máte koupit? Která bude lepší? Pokusím se vám na vše odpovědět a po přečtení recenze snad poznáte, co vám sedne více.

zdroj: Vlastní foto autora

První rozdíl hned při rozbalování…

Po otevření krásně namalované krabice na vás vypadne obrovské množství kartonu, 11 kostek, plátěný pytlík a oproti Heatu jen 18 karet. Ano, tady žádné hraní karet není, tady vás čeká těžká kostkovaná, tvrdý souboj o místo na trati a dokonalá znalost vašeho auta.

V krabici nehledejte žádný insert. Otázkou je, zda-li je vůbec potřeba, protože valnou většinu volného místa vám vyplní dílce trati, kterých tu je úctyhodných 31 kusů a zbytek místa zabere velký sáček s žetony soustředění (160 kusů) a ostatní komponenty.

Graficky do sebe vše zapadá, jen modely vozidel mohly být lepší. Každé vozidlo má barvu a tvar dle předlohy na kartě, ale bylo by fajn, kdyby bylo namalované nebo mělo aspoň závodní pruhy.

Zde vládnou kostky

Během celého závodu se od kostek prakticky neodtrhnete a budete je používat tak často, že se vám o nich bude i zdát. Hlavní myšlenka Rallymana je taková, že kostky představují zařazený stupeň rychlosti, který ještě doplňují kostky setrvačnosti a brzd.

Než váš vůz urazí nějakou vzdálenost, musíte si nejdřív naplánovat cestu z kostek a seřadit je na trati tak, aby vám tvořily vzestupné či sestupné pořadí. Občas využijete bílou kostku setrvačnosti, což vám dovolí jet stejnou rychlostí o jedno pole dál nebo díky červené kostce rychleji podřadíte a snížíte rychlost. Není to nic těžkého, prostě jako když jedete ve svém voze na nákup.

Mistr volantu

Poté přichází na řadu moment, kdy se musíte rozhodnout, jakou jízdou pojedete. Budete pokoušet štěstí a hodíte všemi kostkami najednou, čímž sice získáte žetony soustředění, ale nemůžete se vyhnout dalšímu nebezpečí (vykřičníkům), nebo raději pojedete obezřetně a vyhnete se riziku, že se vaše auto dostane mimo trať? Každý styl jízdy vás něco bude stát a je jen otázka, jak moc budete chtít pokoušet své štěstí.

Znělo plánování jednoduše? Pravidlově ano, ale zvládnout své vozidlo po jízdní stránce už tak lehké nebude. Ve vzduchu totiž hrozí nebezpečí, že se vám sejdou tři vykřičníky (z ostré zatáčky a hodu), a to znamená jediné – ztrátu kontroly a možné poškození vozu. Ale dobrý řidič ví moc dobře, kdy si může dovolit riskovat a získávat žetony soustředění, které pak chytře použije na stoprocentní jízdu v nebezpečných úsecích. Mohu vás ale ubezpečit, že tolik žetonů mít nikdy nebudete, takže vás čeká neustálé rozhodování, co ještě stojí za risk a co ne.

zdroj: Vlastní foto autora

Zatáčky

A pak tu máme samostatné zatáčky, kterých je v Rallymanovi opravdu hodně a každá má nějaký požadavek, abyste ji projeli správně. Oproti hře Heat ji ale nemůžete naschvál projíždět rychleji s vidinou, že to vaše auto vydrží. Zde je to mnohem přísnější, a pokud do zatáčky vjedete rychleji, než je na ní označeno, jste okamžitě mimo trať.

Zde musím vyzdvihnout, že zatáčku můžete projet různými stopami s tím, že některé jsou sice kratší, ale o to nebezpečnější – už při plánování řezání zatáček dostáváte vykřičníky. A tak můžete mít na svém kontě rovnou jeden či dva vykřičníky ještě předtím, než hodíte kostkami, což dělá z hodu všemi kostkami naráz opravdu velké riziko.

Mimo trať

Z mnoha důvodů, které jsem psal výše, se může váš vůz ocitnout mimo trať, což rozhodně není dobré. Pokud se vám to stane, může být výsledek mírný, ale také mohlo dojít k vážnému poškození vozu. Vše totiž záleží na tom, v jaké rychlosti a v jaké části trati jste vyletěli.

zdroj: Vlastní foto autora

Můžete se tedy jen dostat do hodin a hned pak pokračovat v jízdě nebo v případě vážnějších nehod jste donucení čekat i dvě kola a ještě si vylosujete žetony poškození.

A tak není problém, abyste měli poškozenou převodovku a jeli tedy pomaleji, s poškozenými brzdami hůř zvládali zatáčky a tak podobně. Nebojte, vše se naštěstí dá opravit a pak zase pořádně frčet po trati, ale musíte počítat s tím, že zastávka v boxech chvíli trvá...

Přijde mi, že ve hře Heat jste mohli ztrátu docela dobře dohnat, zatímco zde je to už opravdu náročnější a z našich her se moc vybouraných hráčů mistrem nestalo.

Trať, počasí a drobnosti kolem

Před závěrem své recenze se chci ještě podívat na drobnosti, které mě fakt baví. Jedna z maličkostí, kterou oceníte, je možnost, že se během závodu změní počasí a věřte, že za deště to může být opravdový problém. V horším počasí vaše pneumatiky nemají takovou přilnavost a hráči mají méně kostek pro budoucí pohyb. Dokonce je mnohem snadnější vyletět z trati, takže bylo vždy zábavné sledovat, jak se mění chování hráčů z agresivní jízdy na pomalejší jistotu.

U Rallymana máte opravdu pocit, že se vše vytvářelo s ohledem na pravé závody. Jedno z pravidel, které to jasně naznačuje, je, že nemůžete předjíždět protivníka, který jede vyšší rychlostí než vy. Je to sice drobnost, ale dá se s tím krásně pracovat a vytváří to tlak na hráče si navzájem škodit, resp. využívat své rychlosti jako dalšího strategického prvku.

Velkou změnu oproti hře Heat pocítíte přímo na trati, kde budete neustále řešit překážející auta závodníků a musíte počítat s tím, že občas je na trati tak těsno, že se možná ani nevejdete. A právě toto pravidlo má velký dopad na počet hráčů, ve kterých je Rallyman dobrý. Zde prostě počítejte s tím, že čím víc hráčů, tím lepší závody. Ve dvou bych dokonce doporučil, aby každý hráč hrál za dvě auta místo jednoho.

zdroj: Vlastní foto autora

Bude to chtít rozšíření

Rozšíření, která v originálním jazyce vyšla, se do našeho mateřského jazyka nebudou překládat. Důvodem údajně je, že v rozšířeních není mnoho textu pro lokalizaci. Dodatky ale rozhodně stojí za pozornost, protože pokud vás Rallyman chytne, můžete si hru obohatit nejen o nové vozy, ale také o nové mapové dílky a mít tak možnost vytvářet opravdové tratě nacházející se na celém světě.

Když mluvíme o tratích, musím podotknout, že příprava hry je náročnější a občas najít správný dílec je až moc zdlouhavé. Obzvlášť v porovnání s Heatem, kde jen rozložíte herní desku a jede se. Na druhou stranu ale nehrozí, že by vás trať omrzela, když si pokaždé můžete postavit jinou.

zdroj: Vlastní foto autora

Rallyman GT nebo Heat?

Na které deskovce zůstanou vaše misky vah, je v konečném důsledku jen na vás. Pokud chcete vyladěný herní zážitek pro velmi širokou masu hráčů, pak je Heat jasnou volbou. Ale jestli vaše srdce prahne po technické jízdě, po pocitu, že chcete vnímat, jak během jízdy měníte rychlosti a že na každém úseku trati záleží, pak by Rallyman GT neměl chybět na vašem stole.

Svým zaměřením se Rallyman opravdu více přibližuje pravým závodům, ve kterých řešíte pneumatiky a změnu počasí, opravy vašeho auta a přemýšlíte, zda stihnete vybrat zatáčku nebo zda umístěním vozu zabráníte vašemu spoluhráči ve vašem předjetí.

Ať vyberete jednu nebo druhou hru, čeká vás v každém případě pěkný herní zážitek a opravdu mnoho a mnoho hodin zábavy. Třeba se na nějaké trati setkáme a poměříme řidičské schopnosti.