Railroad Ink: Bohatě zelená edice – recenze výborného nástupce skvělé roll & write hry

Kdybych měl jmenovat pouze dvě hry z žánru „něco & write“ (či zakreslovacích her, dáváte-li přednost českému výrazu), byly by to Stezky tukanů a Railroad Ink (nenuťte mě, prosím, mezi nimi vybírat vítěze, není to možné). Doma mám jak Ohnivě rudou, tak Azurově modrou edici, jichž jsme se něco nahráli, a to i na cestách.

Není to ale tak dávno, co vydavatelství Albi přineslo na trh další dva díly této rozsáhlé série plné rozšíření, a to konkrétně Bohatě zelenou a Zářivě žlutou edici. Když z Albi přišla nabídka recenze jedné z nich s možností výběru, automaticky jsem poprosil o žlutou. Dorazila zelená, ale to je hold život. Nakonec jsem ale radši, protože téma zelené edice je mi ve výsledku bližší a hra je to fantastická.

Svačina do batohu, batoh na záda, jde se na výlet!

Pokud znáte některou z původních Railroad Ink her, pak znáte i ty nové, jelikož jádro se vůbec nezměnilo. Stále v balení najdete bytelné herní plány, mazatelné fixy a osm kostek – čtyři bílé a dvě dvojice v různých odstínech zelené.

A v základu se Bohatě zelená edice hraje úplně stejně: Někdo hodí bílými kostkami a všichni si musí zakreslit silnice a železnice, které na nich padly, do svých vlastních plánů, kde se jim postupně tvoří silniční a železniční sítě. Ideálně chcete mít jednu dlouhou dálnici a jednu dlouhou trať kvůli bodům. Zároveň se bodují zaplněná pole uprostřed plánu a množství propojených výjezdů z plánu.

Zelené kostky jsou de facto rozšířením či modulem. Nemusíte s nimi hrát, můžete hrát jen s jedním párem a jeho pravidly nebo oběma páry zároveň. Zatímco v modré edici jste dělali řeky a jezera a v červené bouchaly sopky a dopadaly meteority, tak v zelené tvoříte lesy a turistické stezky. Téma pro nás Čechy jako ušité.

S modulem lesů se snažíte propojit zakreslené stromy a vytvořit tak lesy, kdy za největší les obdržíte po dvou bodech za každé pole, které ho tvoří a za druhý největší les obdržíte po jednom bodu. V případě stezek zase kreslíte cestičky jdoucí z rohu do rohu a propojující jednotlivé přestupní stanice.

Railroad Ink: Bohatě zelená edice se okamžitě stala mou nejoblíbenější ze tří zmíněných v mé sbírce právě díky zeleným kostkám, které v sobě ukrývají jednak dvojici chytře navržených rozšíření a jednak skvěle zpracované téma.

Solidní nadstavba solidních základů

Dosud to vypadá jako prostě další Railroad Ink. Jenže Bohatě zelená edice (i ta žlutá) umí ještě dvě nové věci, které vám česká verze svým názvem nenapovídá. V originálním znění se totiž produkt jmenuje Railroad Ink Challenge: Lush Green Edition, kde je důležité ono slůvko „challenge“, tedy výzva.

V úvodu jsem vám totiž zatajil, že se v krabičce nachází ještě paklík kartiček. Konkrétně šest obecných cílů a dvě trojice cílů pro rozšíření s lesy a turistickými cestami. Už v rámci přípravy vyložíte tři náhodné úkoly, které se během hry pokusíte splnit. A kdo je splní dřív, ten si odnese víc bodů.

Úkoly vás mohou pověřit zaplněním středového pole, jedné celé řádky, mít zakresleno ve třech rozích herního plánu nebo aktivovat tři vesnice. Počkat, jaké vesnice? To je druhá novinka nových verzí Railroad Ink.

Herní plány nově obsahují pevně dané ikonky vesnic, továren a univerzit, které představují další zpestření základní hry. Jakmile dovedete komunikaci do továrny, můžete znovu použít jednu z kostek. Vesnice vám dávají dodatečné body na konci hry podle jejich počtu a napojení všech univerzit do sítě vám umožní zakreslit o jednu speciální křižovatku navíc.

A aby toho náhodou nebylo málo, tak pravidla hry Railroad Ink: Bohatě zelená edice obsahují ještě variantu pro sólové hraní a možnost nesdílet hozené kostky mezi hráči, ale draftovat je, k čemuž ale potřebujete jednu sadu bílých kostek pro každého hráče, tedy vlastnit více edic hry Railroad Ink.

Není cesty zpět

A to už je opravdu vše, co krásně ilustrovaná krabička obsahuje. Ale málo toho věru není. Už samotná dvojice zelených rozšíření by stačila k doporučení hry i v případě, že už vlastníte jinou hru z rodinky Railroad Ink.

Ale přidané karty výzev a nové možnosti na herním plánu dělají z Bohatě zelené edice ještě něco mnohem víc, co jako fanoušci série potřebujete. A pokud jimi zatím nejste, začněte právě touhle edicí a okamžitě se jimi stanete.

Pak si můžete klidně přikoupit některou z dalších edic, protože se všechny hry dají krásně kombinovat – pravidla se nijak nemění, maximálně přibývají, ale jsou stále kompatibilní a místo zeleného rozšíření použijete prostě a jednoduše modré, červené, žluté a mnoho dalších, které třeba nevyšly v češtině, ale kromě pravidel v nich nejsou žádné texty.

Railroad Ink patří k tomu nejlepšímu, co na poli „něco & write“ her existuje a její Bohatě zelená edice posouvá už tak vybroušený zážitek ještě o úroveň výš.