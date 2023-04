Psí park: Evropští psi a Psí hvězdy – recenze dvojice rozšíření pro pejskaře

13. 4. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Marek Zahrádka

Nedávno vydaná hra Psí park od MINDOKu, ve které si prostřednictvím dražby skládáte svou skvadru psů a berete je na procházky (recenze), se hned při vydání dočkala ještě dvou doplňujících balíčků s novými psy. Již v základní hře jsme se mohli „pomazlit“ s celkem 163 hafany, ale některá plemena přece jen chyběla. Zapálené pejskaře a hráče, kteří plánují hru na stole otočit vícekrát, by tak mohli zajímat Evropští psi a Psí hvězdy.

Evropská smečka

Nejprve se mrkneme na „místní“ chlupáče, tedy rozšiřující balíček Evropští psi. Těšit se můžete na celkem 29 karet a 2 nové schopnosti, které rozšiřují původních 14 ze základní hry.

Někteří evropští psi mají rádi, když jsou ve vaší chovné stanici jediným exemplářem daného druhu. Takoví psíci-samotáři na konci přinesou sladkou odměnu ve formě 3 bodů. To dokáže kompenzovat obvykle chabý výsledek při vyhodnocování dané kategorie psů u specialistů, s jedním exemplářem totiž opravdu mnoho parády nenaděláte.

zdroj: Vlastní foto autora

Další schopností některých evropských hafanů je zisk 1 extra bodu za využití akcí Výměna nebo Čmuchání. To se hodí v případech, kdy hrajete na častou manipulaci s kartami v nabídce, případně když se rozhodnete uprostřed partie začít sbírat jiné kategorie psů.

Balíček evropských psů obsahuje spíše méně známá plemena (za zmínku pro mě stojí jen český teriér a knírač malý), takže pokud vám jde čistě o známé psí rasy, z obsahu tohoto balíčku si moc vrnět spokojeností nebudete. Potěšila ovšem schopnost Samotář, která dokáže být velmi užitečná. Naopak jako slabší mi přišel Skvělý výcvik, což je pouze situační záležitost.

Z Evropy k celebritám

Psí hvězdy taktéž přináší 29 nových karet a 3 nové schopnosti, čímž se spolu s evropskou skupinkou jejich počet vyšplhal na celých 19 schopností.

Průlet novými schopnostmi začneme u Sběratelů kuriozit. To jsou psí rasy, které umožňují na svojí kartě skladovat zdroje a kasírovat za ně na konci hry body navíc. Dobře se to hodí do strategie s přebytkem zdrojů a doplňuje se s další schopností z tohoto balíčku, Loudalem.

Loudaví psi jsou jako stvořeni pro hráče, kteří si rádi užijí co nejdelší procházku parkem. Při nuceném opuštění parku sice bod ztratí, ale na oplátku dva získají a spolu se zdroji navíc, které pomalou procházkou lze získat, se jedná o zajímavou strategii.

Třetí do party je Celebrita, což je pes, který prostě miluje promenády a za to, že ho připnete na vodítko, vám nadšením dá další bod navíc (respektive vám ho přinese spíše závist ostatních pejskařů).

Co se týče schopností, jsou pro mě Psí hvězdy o kus zajímavější než evropští protějšci. Stejně tak plemena jsou ve Hvězdách o třídu zajímavější (jen namátkou tu najdete kolii, bernardýna, dalmatina, baseta a basenjiho), evropský balíček se s nimi vůbec nemůže rovnat. Pocit nevyváženosti mezi oběma rozšířeními byl tím hlavním, který jsem si ze srovnání odnesl. Proč jeden balíček dostal do vínku tolik zajímavějších efektů i psů a ten druhý ostrouhal?

zdroj: vlastní foto

Noví psi, které rozšíření přináší, v podstatě přesně udržují pravděpodobnosti pro jednotlivé kategorie, takže i když si je do hry přidáte (případně budete hrát jen s kartami rozšíření, abyste měli jistotu, že si jich užijete v plné míře), budou vám hezky sedět procenta uvedená na kartách specialistů. Ta tam tedy podle mého názoru vůbec nemusela být, v rodinné hře jsou takové údaje nadbytečné. Těžko si dokážu představit, že u takového titulu někdo taktizuje do té míry, že vyhodnocuje lukrativnost jednotlivých karet specialistů s přihlédnutím k pravděpodobnosti a aktuální bodové hodnotě.

Musíte mít, či stačí jen snít?

Obě rozšíření jsou hodně daleko od označení „klíčové“, hra je v pohodě hratelná bez nich a její znovuhratelnost je i tak dost vysoká. Přece jen, v průměrné partii se protočí přibližně 30 karet psů, takže se rutiny bát nemusíte. Pokud se však ve hře nevyskytuje ten váš oblíbený hafan a v rozšíření ano, stejně na parametry jako cena/výkon asi nebudete hledět a doplněk si koupíte.

Je rozhodně příjemné a chvályhodné, že MINDOK rozšíření přinesl, a dal tak českým a slovenským hráčům k dispozici úplně celou nálož, kterou bylo možné získat na Kickstarteru. Pro příležitostné hráče bude základní hra plná obsahu a znovuhratelná až až, ale když přijde řeč na konkrétní plemena, je přece jen lepší mít výběr o 58 karet bohatší (což je více než třetina navíc!) a užít si 5 nových schopností. Jen mě nepřestane zarážet, proč jsou Hvězdy o tolik lepší. Nebo mi milovníci méně známých evropských plemen vysvětlí, jak moc se mýlím?