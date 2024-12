Project K je další stolní sběratelská karetní hra, tentokrát od tvůrců League of Legends

11. 12. 2024 11:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Riot Games se navždy zapsalo do historie jako tvůrce vele populární videohry League of Legends, která se časem dočkala mnoha dalších produktů zasazených do barvitého světa. Momentálně je nejvíc v kurzu druhá série skvělého seriálu Arcane, v níž sledujete osudy některých hrdinů ze hry.

Pro nás jsou ale zásadnější jiné produkty, které dokazují, jak blízko mají tvůrci ke stolní tvorbě. Studio již v roce 2016 vydalo vychvalovanou stolní kooperačku Mechs vs. Minions, která překvapila velikostí krabice i faktem, že si ji studio samo počeštilo. V roce 2020 pak vyšla videoherní karetní hra Legends of Runeterra, která si sice našla své příznivce, ale tvůrci jí poměrně rychle omezili podporu.

Nyní Riot Games oznamuje svůj druhý stolní projekt, kterým bude sběratelská karetní hra s pracovním názvem Project K. Lehce se inspiruje právě v Runeteře, ale stojí na vlastních nohách a hodlá vyzvat na magický souboj staré i nové stálice jako Magic: The Gathering, Star Wars: Unlimited či Disney Lorcana.

zdroj: Riot Games

Zatím se nedozvídáme, jak přesně se hra bude hrát, ale v traileru výše můžete zahlédnout několik karet a lehce se představí nejrůznější balíčky, které budou zjevně postavené okolo klíčových postav, mezi nimiž nechybí třeba Jinx a Viktor.

Zajímavé je, že hra je od začátku koncipovaná pro větší množství hráčů a tvůrci o ní mluví jako o „nejlepší sociální sběratelské karetní hře“. Sice počítá s tradičními duely, ale zároveň vás chce nechat hrát v týmech dva na dva, všichni proti všem a nebrání se ani možnosti tvořit dočasná spojenectví a bodat si kudly do zad.

Šéfem vývoje je navíc Dave Guskin, který je profesionálním hráčem hry Magic: The Gathering, a má dokonce i zkušenosti s vývojem této z nejslavnějších sběratelských her. Zároveň byl výkonným producentem projektu Legends of Runeterra, takže zkušenosti s tímto odvětvím zábavy definitivně má.

Riot Games si ale hru samo nevydá a hledá po celém světě partnery, kteří by pomohli s jejím rozšířením. Počítá se totiž s turnajovým hraním, což se neobejde bez pořádné organizace. V tuto chvíli se studiu podařilo najít partnera v Číně, kde tedy hra započne svou cestu z kraje příštího roku. Tou dobou už ale bude možné na webu studia předobjednávat i anglické krabice první sady.

Až čas ukáže, zda se ještě další sběratelská karetní hra dokáže na trhu uchytit a na jak dlouho. Hvězdným válkám a Lorcaně se podařilo zabodovat a neustále chrlí jednu edici za druhou, ale jak nám historie už mnohokrát dokázala, přežijí opravdu jen ti nejsilnější.