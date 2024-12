Karetní hra Gwent z videohry Zaklínač 3 konečně vyjde v oficiální fyzické podobě a v češtině

9. 12. 2024 8:45 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Za půl roku tomu bude již 10 let od vydání famózního fantasy RPG Zaklínač 3: Divoký hon, kterému se podařilo nejen zpopularizovat legendu o Geraltovi, ale také dostat spoustu hráčů ke karetním hrám. Přímo ve videohře jste mohli sbírat kartičky a následně si s nimi i zahrát turnaje v karetní hře Gwent.

Ta se později dostala i do další hry Thronebreaker: The Witcher Tales a dočkala se ryze vlastních titulů Gwent: The Witcher Card Game a Gwent: Rogue Mage. Nicméně její fyzická podoba byla součástí jen sběratelských edic videohry a stalo se z ní velice ceněné zboží.

Díky tuzemským nadšencům ze Společenstva Gwintu (v oficiálním českém překladu jde skutečně o Gwint) již existuje stolní varianta hry (viz recenzi), kterou si ale z licenčních důvodů nemůžete jen tak zakoupit. Konečně se ale blíží chvíle, kdy se oficiálně posvěcený stolní Gwent stane skutečností.

Studio No Landing Games oznamuje fyzické vydání hry Gwent: The Legendary Card Game, která v sobě obsáhne přes 400 karet z videohry rozdělených do pěti frakcí, z nichž si dva soupeřící hráči postaví své balíčky. Karty budou mít standardní velikost 63 na 88 milimetrů (jako například Magic: The Gathering), takže nebude žádný problém sehnat na ně obaly.

Hraje se na dvě vítězná kola, v nichž vykládáte karty z ruky do některé z řad bojiště a snažíte se jejich kombinacemi nastřádat větší množství bodů než soupeř. Do hry promlouvají karty počasí a speciální schopnosti vašeho vůdce a není zde nouze o taktizování a blafování, kdy úmyslná ztráta jednoho kola dokáže vyhrát celou hru.

České hráče jistě potěší, že součástí oznámení je rovnou i potvrzení lokálního partnera, kterým se stal obchodní řetězec Xzone, jenž nejenže poslouží jako místní distributor, ale hru tu rovnou vydá v českém jazyce stejně jako nedávnou deskovku Heroes of Might and Magic III. Předobjednávky prozrazují, že Gwent: The Legendary Card Game vás vyjde na 999 korun a dorazit by měl ve třetím čtvrtletí příštího roku. Tak kdo se těší na partičku Gwentu?