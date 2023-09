Příští rok se Final Fantasy dočká vlastního stolního RPG a deskovky

25. 9. 2023 12:54 | Deskovky | autor: Michal Krupička

Není to tak dávno, co jsem se v článku k TTJRPG Fabula Ultima podivoval nad tím, že videoherní série Final Fantasy nemá svá vlastní RPG pravidla, no a je to tu. Ale zatímco ve Fabule si díky jejím otevřeným systémům zahrajete vlastně jakýkoliv díl populární série, tak nové a oficiální TTRPG s prostým názvem Final Fantasy XIV TTRPG se bude soustředit jen na jediný.

Název vám jistě napověděl, že vychází z Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, tedy dílu, který není určený jednomu hráči, ale jedná se o MMORPG jako třeba World of Warcraft. Pravidla stolního RPG by měla vyjít příští rok u příležitosti desátých narozenin původní hry, která byla svého času tak populární, že kvůli vytíženosti serverů se dokonce musela přestat prodávat její základní edice.

Předloha je hodně zaměřená na příběhy a jejich vyprávění a k vytvoření RPG byl přizván její vývojářský tým, aby dohlédl na jednotlivé scénáře. Final Fantasy XIV TTRPG nabídne známé kobky, postavy i mechaniku FATE, která ve videohře vytváří dynamické události ve světě. Osobně mě zajímá, jak si pravidla poradí například se systémem povolání. Ve videohře jde totiž mezi nimi přepínat a vylepšovat každé z nich zvlášť bez nutnosti vytvářet nové postavy.

zdroj: Square Enix

Vyjdou celkem dvě knihy: Příručka pro hráče s pravidly a ta pro vypravěče, ve které najdete i tři herní scénáře. Obě budou součástí starter setu spolu s předpřipravenými postavami, šestnácti kostkami, žetony, mapou na střetnutí a ukazatelem pro schopnosti. Starter set jde už teď předobjednat na stránkách vydavatele za necelých 1 500 korun a jeho vydání je plánované na květen příštího roku.

Kromě stolního RPG se chystá i desková hra Final Fantasy VII Remake Board Game Materia Hunter. V této primárně karetní hře se podíváme do asi nejznámějšího dílu série, tedy sedmého, a konkrétně do jeho nové podoby, která je pojatá jako trilogie. Ve hře půjde o materie, tedy barevné koule, které propůjčují magické schopnosti.

V roli známých postav ze světa Final Fantasy VII Remake budete soupeřit pomocí karet právě v jejich sbírání. Zatím víme, že se ve hře objeví Cloud, Sephiroth, Tifa, Yuffie a Aerith a každý z nich bude mít své unikátní schopnosti. Vizuální stránka bude vycházet přímo z videoherní předlohy a ke stolu můžou usednout dva nebo čtyři hráči. Ti se proti sobě postaví buď v duelu, nebo v týmech a jedna partie jim zabere do půl hodiny.

Final Fantasy VII Remake Board Game Materia Hunter si stejně jako RPG můžete už teď předobjednat z oficiálních stránek. Stojí něco málo přes tisíc korun a její vydání se plánuje na duben příštího roku, tedy dva měsíce pro vydání druhého dílu videoherní předlohy s názvem Final Fantasy VII Rebirth.