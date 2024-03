Představujeme deskovku Far Cry – bojové mise, průzkum i kampaň, kterou si navíc užijete v češtině

31. 3. 2024 10:05 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Funforge před týdnem oznámilo blížící se deskovku Far Cry: Escape from Rook Islands, která bude přímou adaptací legendární videohry Far Cry 3. Na oznámení české lokalizace jsme nemuseli čekat moc dlouho – s potvrzením její existence přispěchalo vydavatelství Blackfire.

To zároveň prozradilo, že hra vyjde rovnou v obchodech (bez crowdfundingové kampaně) za doporučenou cenu 1 699 korun. Vzhledem k tomu, že ve hře nejsou plastové figurky, se to může zdát být dost, ale pravdou je, že i bez plastu je krabice narvaná kartonovým obsahem.

Je tu například šest hráčských postav ve stojánku (konkrétně Daisy Lee, Keith Ramsey, Jason Brody, Liza Snow, Riley Brody, Oliver Carswell) a k tomu 39 nepřátel od běžných pohůnků přes divou zvěř až po Vaase a výplody vaší vlastní fantazie zmítané nastupujícím šílenstvím.

A kromě velké zásoby žetonů s nejrůznějšími efekty je tu i hromada hráčských a nepřátelských desek, nejrůznější ukazatele, desky sledující životy a šílenství a nesmíme zapomínat ani na stohy karet a věž na házení kostek. I bez plastu jde zkrátka ohromit. Ale jak se všechny ty komponenty dají do pohybu?

zdroj: Funforge

Far Cry: Escape from Rook Islands je kooperativní, kampaňová hra, v níž odehrajete sedm daných misí v pevně daném pořadí. Jádrem mise je vždy boj na sestavené mapě, kde máte hlavní cíl a několik vedlejších.

Po úspěšném splnění mise následuje vždy jinak řešený průzkum ostrova s možností vylepšení svých postav, načež nastane následující bojová mise, a tak pořád dokola až do pokoření poslední mise.

Selhání v misi znamená jednoduše nutnost ji opakovat, neexistuje tu nic jako větvení příběhu na základě vašeho neúspěchu či rozhodnutí. Kampaň si po dohrání klidně můžete dát znovu, ale příběh i cíle budou totožné.

zdroj: Funforge

V rámci bojové sekvence budete mít misí daný počet kol, která vždy začínají nějakou danou událostí, k níž se může přidat dodatečná událost předurčená konkrétním kolem, případně se mohou spustit jiné události v konkrétních momentech partie.

Pak už nastává fáze hráčů, kteří hrají všichni najednou. Hra jde v tomto ohledu do opravdového extrému, klidně můžete svému spoluhráči „skočit do řeči“, přerušit jeho tah, odehrát si svůj a tím vším mu třeba zamezit v pokračování jeho plánu.

Zní to podivně, ale tvůrci zkrátka chtějí, abyste u hry komunikovali, domlouvali se a takovým situacím ideálně předcházeli. Pokud vám simultánní hraní nebude vyhovovat, nikdo vám nebude bránit hrát klasicky na tahy.

zdroj: Funforge

Hra klade velký důraz na vybavení vaší postavy. Máte dvě ruce pro dvě zbraně nebo jednu obouruční a k tomu unesete jen jeden předmět. Pokud chcete nosit více předmětů a zbraní, musíte zabíjet zvířata, stahovat je z kůže a z té si vyrobit batohy na předměty s různou kapacitou a pouzdra na zbraně s různým zaměřením.

V rámci tahu hráčů pak operujete s vlastními body pohybu, které jsou reálně akčními body, protože se za ně nejen pohybujete, ale třeba i interagujete se speciálními objekty. Pohyb je pak čtyř druhů – standardní po běžném terénu, dražší skok vás dostane přes překážky, můžete používat zipline pro překonání velkých vzdáleností a pokud nechcete, aby na vás nepřítel při odchodu od něj zaútočil, musíte se od něj odplížit.

Taktickou složkou boje je pak pravidlo, že můžete každou drženou zbraní buď jednou zaútočit, nebo ji místo toho přebít. Hloubku tomu dodává ještě možnost jednou za tah vyměnit drženou zbraň za zbraň v pouzdře a třeba se tak vyhnout nutnosti nabíjet a být pořád v pohotovosti.

Na útok se tu hází kostkami, které jsou pěti typů podle míry úspěšnosti zásahu (od 1 ku 6 až po 5 ku 6) a do střelby promluví ještě faktory jako vzdálenost od cíle, zda cíl není v krytu (kdy si hází krycí kostkou, která může celý útok anulovat) a nejrůznější modifikátory, které vám mohou dokonce zvýšit či snížit kvalitu kostky.

Úspěšný zásah pak znamená přidělení zranění cíli podle statistik vaší zbraně a spousta zbraní kromě tohoto jednoduchého výstřelu disponuje alternativními módy, ať už je to palba na více cílů zároveň nebo možnost vystřílet naráz úplně celý zásobník. Zbraně navíc můžete vylepšovat modifikacemi. A pokud chcete, můžete si přidat i volitelné pravidlo střelby do vlastních řad (ne, že by najednou šlo o kompetitivní hru, ale musíte si zkrátka dávat pozor, aby se ve vašem výhledu na nepřítele nenacházel váš kamarád).

Nad to je ještě možné lidské nepřátele likvidovat zblízka, pokud mají 3 a méně životů. V takovém případě si hodíte jednou kostkou (její kvalitu, tedy šanci na úspěch určuje počet zbývajících životů cíle) a při troše štěstí cíl usmrtíte bez nutnosti tahat pušku.

zdroj: Funforge

Zároveň můžete jednou za celou misi použít svojí jedinečnou schopnost, která dokáže zvrátit průběh mise ve váš prospěch. A když vám životy povážlivě klesnou, pomůže vám obvaz.

Aby toho stále nebylo málo, mohou vám hru zpestřit anekdoty. Balíček nazvaný „Kdy“ časem odhalí kartu „Teď“ a v tu chvíli se vyhodnotí před hrou připravené, náhodně vybrané karty „Kde“ a „Co“. Jejich obsahem se budete muset sami nechat překvapit.

K tomu všemu ještě můžete v boji mít vedle svých lidských spoluhráčů i herní spojence, z nichž některé můžete ovládat napřímo, zatímco jiní jsou ovládaní hrou stejně jako nepřátelé. A nepřátele se dostanou ke slovu, jakmile dohrají hráči.

zdroj: Funforge

Mají svou hierarchii aktivování a vždy následují seznam příkazů, z nichž provádí první proveditelný – budou se zpravidla přesouvat a útočit, bossové ale mohou mít složitější chování.

A co by to bylo za deskovku podle Far Cry 3, kdyby se v ní neřešilo vaše šílenství? Pokaždé, když zabijete člověka, získáte žeton šílenství, za jeho likvidaci pak rovnou dva. Pokud vaše mise skončí úspěchem, zvýšíte si o počet těchto žetonů svůj celkový stav šílenství.

Při dosažení hodnoty 5 se vám trvale zvýší počet životů o 1, na hodnotě 10 se zvýší vaše body pohybu a na hodnotě 15 ještě jednou obojí. Zároveň ale jdete do rizika. Jakmile vám v boji životy klesnou pod 4, táhnete si náhodnou kartu šílenství a vyhodnotíte její efekt odpovídající vašem stavu. A ten může být pozitivní i negativní.

zdroj: Funforge

V misi neuspějete a budete ji muset opakovat, pokud všichni hráči zemřou nebo již není možné splnit hlavní cíl. Uspějete, pokud splníte hlavní cíl a můžete získat odměny za splnění vedlejších cílů (například první mise po vás požaduje utéct, ale nad to můžete někoho zranit kokosem pro 300 zkušeností a 300 dolarů, případně za stejnou odměnu si vůbec troufnout zranit samotného Vaase).

Po úspěšně absolvované misi vás ještě čeká taková průzkumná minihra, kdy přijde ke slovu balíček karet průzkumu. Z těch před sebou tvoříte náhodnou mapu, kde odhalujete kartu za kartou a sbíráte po úspěšných hodech zkušenosti, kůže z poražených zvířat a peníze z poražených nepřátelských hlídek.

Můžete tu narazit i na tajné oblasti k prozkoumání a je jen na vás, zda budete postupovat opatrně a své – v tuto chvíli – dvojnásobné body pohybu utrácet za odhalování karet průzkumu předem, nebo budete riskovat a chodit na ně bez předchozího odhalení (a v takovém případě třeba spadnete do jámy a zraníte se).

Zároveň s touto minihrou můžete z nasbíraných listů čtyř barev vyrábět nejrůznější lektvary, které vám v příštím boji například zahojí rány, přidají body pohybu, ochrání před ohněm, vylepší vám kostky či zvýší zranění udílené zvířatům. Z kůží zase vyrobíte již zmíněné batohy a pouzdra.

A v neposlední řadě společně utratíte peníze za nákup nových zbraní a jejich modifikací a každý za sebe utratí své zkušenosti za pořízení nových talentů ze tří stromů dovedností – ovládání zbraní, přežití a nenápadnost.

A jelikož jde o kampaňovou hru složenou celkem ze sedmi misí a jedna mise vám zabere 60 až 90 minut, nechybí možnost hru uložit s pomocí dedikovaných pytlíků, což můžete udělat ihned po bojové misi ještě před průzkumnou minihrou, nebo až po ní.

Deskovka Far Cry: Escape from Rook Islands je určená až pro čtyři hráče, ale nechybí jí sólo mód, který není ničím speciální – musíte prostě hrát za dvě postavy naráz (tvůrci důrazně nedoporučují hrát jen za jednu postavu, jelikož tak hra nebyla zamýšlená).

Vzato kolem a kolem to zní opravdu komplexně a docela věrné předloze, tak snad se tyto informace vytažené z pravidel hry nakonec i potvrdí u stolu. Pokud vás deskovka na základě tohoto představení zaujala, můžete se na ní těšit už letos v létě.