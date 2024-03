Chystá se kooperativní stolní adaptace videohry Far Cry 3

25. 3. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Zatímco videoherní série Far Cry má za sebou už šest her v hlavní linii a několik odboček, na stole si něco takového nezahrajete. To se ale konečně změní díky studiu Funforge, které ve spolupráci s Ubisoftem chystá stolní adaptaci Far Cry: Escape from Rook Islands.

Ta trochu překvapivě vychází ze stařičkého Far Cry 3, které vlastně nakoplo celou moderní sérii. Ale opravdu jen trochu překvapivě, protože série se od té doby točí v kruzích a nepodařilo se jí přijít se zajímavějším záporákem, než byl Vaas, ani s nějakou vyloženě originální hratelností (byť pokaždé dokáže zabavit). Adaptace trojky by tak mohla být správnou volbou.

Deskovka bude kooperativní a nechá vás hrát za některé z postav předlohy. Každá bude mít své vlastní přednosti, jimiž přispěje k přežití celé skupiny. Jak už název napovídá, půjde tu především o únik z tropického ráje, který má pod palcem šílený Vaas a jeho banda hrdlořezů.

Sami budete bojovat s vlastní příčetností a možná pro vás bude obtížené rozlišit mezi skutečností a bludy. Partie se odehrává na mapě sloužící jako otevřený svět k prozkoumání a dopředu vás potáhnou příběhové mise. V neposlední řadě tu budete vylepšovat jak své postavy, tak i jejich vybavení.

Z prvních obrázků to nevypadá, že by hra byla plná plastových figurek, ale i tak možná zabere na stole dost místa, jelikož kromě hrací mapy a hráčských desek tu má každý nepřítel (včetně agresivních zvířat) svou desku s mnoha stupnicemi. Hra Far Cry: Escape from Rook Islands by měla vyjít ještě letos v přepočtu za 1 650 korun a vypadá to, že se protentokrát adaptace videohry obejde bez crowdfundingu.