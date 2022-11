Post-apokalyptická deprese světa The Last of Us se přenese i na váš stůl

10. 11. 2022 10:19 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

The Last of Us je oceňovaná série videoher od studia Naughty Dog, která byla exkluzivní pro konzole PlayStation. S letos vydaným remakem prvního dílu se ale série poprvé podívá i na počítače. Zároveň nás co nevidět čeká seriál od HBO. Toto rozšiřování pole působnosti zjevně ještě není u konce, jelikož se v příštím roce na naše stoly přiřítí deskovka The Last of Us: Escape the Dark od studia Themeborne. Cesta jejího vzniku začíná na Kickstarteru.

Už samotný název vám napoví, že celá hra bude postavená na nejnovější iteraci systému Escape the Dark, který se vyznačuje tím, že je přívětivý pro nováčky, jeho příprava vám zabere pět minut a jedna hra trvá zhruba hodinu. Navíc značně podporuje velkou variabilitu v rámci jednotlivých partií a také se zaměřuje na interakci s ostatními hráči. Jinými slovy – The Last of Us: Escape the Dark přinese kooperační zážitek až pro pět hráčů, ale počítá se i se sólovým režimem.

Obě formy hraní však nabídnou možnost okusit tento známý světa zcela novým způsobem, kdy jako skupina přeživších složená ze známých hlavních i vedlejších postav z her (Joel, Ellie, Tess, Bill, Tommy a Marlene) budete spřádat svůj vlastní unikátní příběh, v jehož rámci se pokusíte přežít na otevřené mapě, kde na vás čekají různá nebezpečí v podobě infikovaných, lovců či členů vládní agentury FEDRA.

Na začátku každého vašeho dobrodružství tak nejdříve náhodně vytvoříte mapu na hracím plánu s pomocí karet kapitol, kempů a zásob. Následně do tohoto světa ještě umístíte hrozby. Poté si vyberete jednoho z hrdinů, kterého vyzbrojíte a připravíte na to, co ho čeká. No a v tomto bodě může začít vaše cesta, jejímž hlavním cílem je se do dvanácti dnů dostat do bezpečí města Jackson. Pokud ale někdo z vaší party během tohoto snažení umře, prohráváte celou hru. Budete tak putovat, prozkoumávat, craftit a bojovat, kdy se ke slovu dostanou kostky.

Jak bývá zvykem, projekt lze podpořit libovolnou částkou na Kickstarteru, kde tvůrci požadovali něco málo přes 3,3 miliónů korun. Na tuto metu se jim podařilo dostat už během prvních 24 hodin a v době psaní článku se mohou radovat z částky přesahující 11 miliónů. Je tedy evidentní, že značka opravdu táhne. Tentokrát se ale budete muset obejít bez různých bonusových cílů, které v kampani vůbec nejsou.

Jestli se i vy chcete stát vlastníky této deskovky, máte aktuálně na výběr ze dvou edic. Za první, tedy standardní zaplatíte zhruba 1 800 korun, přičemž v ní dostanete velký hrací plán, žetony, speciální kostky a hromadu větších a menších karet. Jestli si však potrpíte na figurky, musíte sáhnout po sběratelské edici, která stojí 2 750 korun. Za to ovšem získáte šest figurek pro hlavní hrdiny, přes 30 miniatur pro Clickery, vylepšené dvouvrstvé hráčské desky, dvouvrstvou desku kalendáře a plastový zásobník na kostky a žetony.

Zájemci si navíc ještě po kampani budou moct za 700 korun pořídit herní podložku a případně i obaly na karty. Ať už se ale rozhodnete pro jednu nebo druhou krabici, musíte počítat s dopravou, která pro standardní verzi vychází na zhruba 550 korun, zatímco pro sběratelku na 665 korun. Nicméně dodatečné poplatky a VAT jsou v této ceně již zahrnuté. Titul by měl na našich stolech přistát koncem příštího roku.