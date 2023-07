Podpořte vznik nové deskovky Martina Wallace Fighting Fantasy Adventures podle kultovních gamebooků

4. 7. 2023 9:23 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Wallace Designs v květnu představilo kooperativní karetku Fighting Fantasy Adventures: Campaign One, která v podstatě převádí příběh kultovních gamebooků od Stevena Jacksona a Iana Livingstonea do nového herního zážitku, jenž má nabízet pocity ze stolního RPG bez nutnosti vypravěče. Za projektem stojí návrhář Martin Wallace, tedy autor aktuálně nejlépe hodnocené deskovky Brass: Birmingham.

zdroj: Wallace Designs

Proto v případě, že projektu věříte, můžete navštívit nově spuštěnou kampaň na platformě Kickstarter, kde právě vybírá finance na své vytvoření. Síla značky ale evidentně už poněkud vybledla a jméno autora zjevně není tak silné, jak by se dalo očekávat, protože po třech dnech od spuštění se vybrala v podstatě jen třetina požadované částky (500 tisíc z necelého 1,5 milionu korun). Je proto otázkou, zda se titul vůbec povede zafinancovat.

Hra nechce přinést žádná komplikovaná pravidla a nabízí přístupné dobrodružství, kde si zvolíte svého hrdinu (bojovník, mág, hraničář, léčitel), kterého postupně vylepšujete. S ním se pustíte do celkově pěti dobrodružství založených na knihách Čaroděj z Ohňové hory, Labyrint Smrti, Prokletý hvozd a Ostrov ještěřího krále. Každá výprava trvá 90 až 180 minut, takže by se herní doba kompletu měla pohybovat od 10 do 15 hodin.

Logicky hlavní součástí bude procházení kobek, ve kterých děláte různá rozhodnutí, díky kterým potkáte odlišná nebezpečenství, ale také naleznete zajímavou výbavu. Využívají se tu šestistěnné kostky, žetony a taktická deska, na níž se odehrávají souboje. Jestli jde o něco, co by vás mohlo bavit, nejlépe zjistíte přímo v Tabletop Simulatoru.

Když se člověk podívá na zpracování, je jasné, že nejde o vyloženě naditou krabici a pracuje se zde spíše s minimalismem. Což na druhou stranu pro hraní nemusí být vůbec špatně. Odpovídá tomu i cena, která za klasickou verzi dělá necelých 600 korun. Za zhruba 900 korun zase dostanete hru a všechny bonusové cíle, ze kterých se vzhledem k malému množství vybraných peněz neodemknulo nic.

Cena za dopravu by měla být zhruba 500 korun + daň. V případě, že se Fighting Fantasy Adventures: Campaign One nakonec zafinancuje, mělo by k zájemcům přijít někdy v říjnu roku 2024.