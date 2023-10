Po Divinity Original Sin: The Board Game by Larian Studios mohlo udělat další stolní hru

9. 10. 2023 12:32 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Larian Studios mají hráči čerstvě v povědomí především díky ultimátnímu CRPG Baldur's Gate III. Avšak zapomínat by se nemělo ani na jejich vlastní fantasy značku Divinity, ve které vzniklo už mnoho památných titulů. V roce 2019 se tým navíc rozhodl, že se z prostředí virtuálního podívá do fyzického a na základě Divinity: Original Sin II vytvoří vlastní příběhovou kooperativního stolní hru. Ta po letech příprav konečně zamíří k fanouškům a jak to vypadá z nedávného rozhovoru pro web Dicebreaker, dost možná ji časem bude následovat další projekt. Jenom to asi nějakou chvíli potrvá.

Může za to především fakt, že Divinity Original Sin: The Board Game je problematické dítko. Velmi úspěšná crowdfundingová kampaň proběhla v roce 2019 a hra měla vyjít už v roce 2020. Následně do situace promluvila pandemie koronaviru a rozhodnutí studia, že se vrátí k pomyslným rýsovacím prknům a titul přepracuje k nepoznání.

Odebralo se mnoho textu, změnil se velký počet systémů, zjednodušila pravidla a více než o adaptaci původního videoherního zážitku se aktuálně jedná o docela svébytnou zkušenost, která si vypůjčuje především svět a příběhové pozadí.

zdroj: Larian Studios

Tento proces trval přes dva roky, což vyústilo ve výrazný odklad vydání o rovnou tři roky. Znamená to, že podporovatelům hra dorazí někdy během letošního listopadu či prosince. Studio zdržení a změny přirozeně mrzí, ale ve výsledku doufají, že se jednalo o správné rozhodnutí, které potěší především fanoušky. Ostatně právě ti na nové podobě výrazně spolupracovali.

S přicházející cílovou rovinkou se proto objevuje otázka, jestli by se studio do deskoherních vod chtělo vrátit. Na tento dotaz zmíněného webu reagoval na letošním veletrhu Essen Spiel producent Kieron Kelly, který uvedl, že jsou rozhodně tomuto nápadu otevření. Jenom to asi bude chvíli trvat, jelikož tým je ze zdlouhavého procesu aktuálně dost unavený.

Současně přišel s informací, respektive s myšlenkou, že případný další projekt se dost možná bude diametrálně lišit nejen od svého předchůdce, ale i od samotné podoby zdrojového materiálu. Jejich svět je podle nich natolik svébytný, zajímavý a rozlehlý, že může například bez problémů fungovat jako kulisa pro kompetitivní zážitek.

„Samotná značka je dostatečně silná, abyste v ní mohli vytvořit mnoho různých typů her. Nemusí to být nutně dobrodružná kampaňovka nebo kooperativní hra. Myslím, že jednou z mých původních myšlenek, ještě než jsme s tím začali, byl kompetitivní tříhodinový zážitek, podobný spíše Lords of Waterdeep nebo Yedo. Existuje tolik zajímavých věcí, které se dají udělat,“ uvedl Kelly.

Stále se nicméně jedná především o „hudbu budoucnosti“, protože aktuální prioritou je dovedení Divinity Original Sin: The Board Game do úspěšného konce, tedy přinést hru fanouškům, kteří do hry investovali čas i peníze.