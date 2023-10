Další várka stylových karet do Magic: The Gathering přináší Plačící anděly z Pán času, démonský potěr z Evil Dead i Princeznu Nevěstu

2. 10. 2023 11:07 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Nejstrašidelnější období roku se nezadržitelně blíží (nejen příchodem dýňového latte do Starbucks), což znamená, že pomalu přichází i letošní Spookydrop Secret Lair karet do Magic: The Gathering. A tentokrát se pro fanoušky hororu připravuje skutečně vypečená nadílka.

V rámci rozlehlé porce novinek si půjde pořídit hned několik existujících karet s unikátními ilustracemi, které většinově pokračují v trendu propojování se známými populárními značkami.

Uctívači Sama Raimiho a jeho světa z komediálně-hororové filmovo-seriálové série Evil Dead se například mohou těšit na šestici karet inspirovaných prvním dílem. Proto logicky nemůže chybět samotný Ash jako Puresteel Paladin nebo jeho nemrtvá láska Linda jako Varina, Lich Queen.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

V tomto hororovém duchu pokračuje i další set pěti karet, který pracuje s licencí kultovního povídkového snímku Creepshow, jež se taktéž časem dočkal svého seriálu. Karty se ale v tomto případě vrací vyloženě ke kořenům, protože jejich podoba připomíná staré komiksy, v nichž se film inspiroval. Tímto stylem sada přepracovala karty Death Baron, Noxious Ghoul, Zombie Master, Grimgrin, Corpse-Born a Unholy Grotto.

Co se týče strašidelnosti, daleko nezůstává ani další set, který vzal karty Angel of Serenity, Angel of the Ruins, Blinding Angel, Restoration Angel a Sublime Angel a obohatil je o obrázky kultovních Plačících andělů z Pána času. A věřte mi, že tyto pohybující se sochy nahání hrůzu i ve svém statickém provedení.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

Fanoušci tohoto kultovního televizního pořadu – zdá se – byli opravdu hodní, protože dostanou ještě jeden set, tentokrát zaměřený na geneticky upravenou mimozemskou rasu Daleků.

V tomto případě se jedná o landy Concealed Courtyard, Spirebluff Canal, Blooming Marsh, Inspiring Vantage a Botanical Sanctum, které můžete tapnout, abyste získali jednu ze dvou barev, avšak na bojiště přichází tapnuté, pokud neovládáte dvě nebo méně jiných zemí.

zdroj: Wizards of the Coast zdroj: Wizards of the Coast

Pryč už ale od těchto nositelů teroru a raději se ponořme do světa pohádkového. Rovnou devět unikátních karet do halloweenského dropu přicválá ze světa kultovního filmu Princezna Nevěsta. Ten je tedy kultovní především za velkou louží, ale to nemění nic na tom, že byste se na tuhle skvělou pohádkovou komedii měli podívat.

Karty do světa oblíbené sběratelské hry přináší všechny kladné postavy z příběhu, takže nechybí princezna Buttercup, Westley, Max, Fezzik, šarmantní Inigo Montoya a kriminálník Vizzini, všichni jako legendární bytosti, opět postavené na již existujících kartách. Když už se ale zavítalo do tohoto světa, logicky nesmí chybět ani HNV neboli Hlodavci Nadměrné Velikosti.

Tím ovšem drop ještě ani zdaleka nekončí. Nechybí totiž ani další série, která se zaměřuje výhradně na jednoho z umělců. V tomto případě jde o Johna Avona, který se postaral o nové ilustrace pro karty Emrakul, the Promised End, Serra Angel, Brainstorm, a Progenitus.

Nadšenci do retra si zase mohou pořídit pět pixelových základních zemí, které evokují staré videohry a mají rámeček ve stylu starých Windowsů. Jestli ale máte raději inkoustové malby, můžete si pořídit základní landy v japonském duchu od JungShana.

Karty budou dostupné od 2. října do 19. listopadu. Každý set v přepočtu stojí zhruba 860 korun za klasickou variantu a 1 100 korun za foilovou. Všechny zakoupíte v oficiálním obchodu Secret Lair.