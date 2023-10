Odstřelovací hrátky v deskovém Sniper Elite: The Board Game vyjdou v češtině

16. 10. 2023 10:26 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Spojení filmových, komiksových nebo videoherních značek s deskovými hrami funguje. Minimálně z pohledu lákání zákazníků určitě. Dává proto velký smysl, že podobné projekty chtějí přinášet i česká vydavatelství, která v aktuálních chvílích připravují třeba Borderlands: Mr. Torgue a jeho aréna drsňáctví! nebo The Witcher: Path of Destiny. K výčtu se nyní přidávají ještě Rexhry, které oznámily překlad druhoválečného Sniper Elite: The Board Game.

Zrovna tento projekt se podle ohlasů ze zahraniční verze, jež vyšla během minulého roku, řadí k těm opravdu povedeným a nejde pouze o produkt, jehož hlavním účelem je dostat z fanoušků značky další peníze. Naopak nabízí hraní, které se inspiruje u zdrojového materiálu a docela chytře ho přenáší do napínavé potyčky na stole.

Usednout k němu mohou jeden až čtyři postarší hráči (pokročilý věk kvůli tématu, nikoliv náročnosti pravidel), u nichž vždy platí, že jeden se ujme role odstřelovače snažícího se proniknout přes německé stráže. S pomocí skrytého pohybu tento jedinec plní své cíle a snaží se vypořádat, případně se proplížit kolem hlídek.

zdroj: Rebellion Unplugged

Právě ty ovládají ostatní hráči, kteří se pokouší bránit cíle a současně odstřelovače lovit. Klíčovou roli v tomto přetahování hraje správa sáčku se žetony, jež si odstřelovač tahá, aby zjistil, jestli se mu podařilo trefit. Šikovná obrana pak svými akcemi může pravděpodobnost jeho úspěchu snížit.

Projekt měl na starosti David Thompson a Roger Tankersley, jež jsou v podstatě odborníky na válečné stolní hry. V jejich portfoliu totiž naleznete třeba povedenou sólovku Vzdor! nebo výbornou dvojkovou sérii Odhodlaní. Společně ještě pracovali na kampaňovce Witchcraft!. Jedna partie v tomto případě zabere kolem 70 minut.

Kdy přesně česká verze Sniper Elite: The Board Game dorazí na pulty obchodů, to vydavatelství neprozradilo. Je vysoce pravděpodobné, že se to stihne někdy v průběhu příštího roku. Současně zatím není jasné, jestli dorazí třeba i rovnou s rozšířením Eagle's Nest, které přináší dvě dodatečné mapy.