Odstartovala kickstarterová kampaň deskovky podle Call of Duty

1. 8. 2023 17:16 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci výborné karetní duelovky Mage Wars Benjamin a Bryan Popeovi v rámci svého vydavatelství Arcane Wonders chystají první deskovou adaptaci slavné videoherní série Call of Duty, která patří k nejvýdělečnějším herním značkám vůbec.

Je překvapivé, že jsme na stolní hru museli čekat tak dlouho, respektive ještě si nějakou dobu počkáme, jelikož Call of Duty: The Board Game teprve započala svou cestu na Kickstarteru, kde tvůrci chtějí vybrat alespoň 1,6 milionů korun, ale určitě budou radši za násobky.

Stolní verze vychází z tolik populárních multiplayerových módů předlohy, takže jde o kompetitivní střílečku. Jak chcete v deskovce simulovat frenetickou akci? V tomto případě se tvůrci rozhodli jít cestou simultánních tahů.

Mapy vytažené z videoher jsou poseté políčky pospojované čárami, po nichž pobíhá vaše figurka. Hráči si ale nejprve připraví celý svůj tah s pomocí speciálních žetonů za svou zástěnou, aby následně společně a najednou prováděli své pohyby, v nichž má smysl i to, kterým směrem vaše figurka kouká.

zdroj: Arcane Wonders

Cílem může být například ovládat políčko s vlajkou a získávat tak vítězné body, přičemž celkem rychle dojde na první střet. Do souboje promlouvají nejrůznější bonusy plynoucí z karet, ale jádrem jsou kostky.

Do boje si jich berete sedm, přičemž se sami rozhodujete (opět tajně), kolik z nich použijete na míření, kolik na obranu a kolik na útok. V případě zájmu doporučuji přímo v kampani kouknout na jedno z mnoha videí představujících mechanismy hry, z nichž je patrné, že Call of Duty: The Board Game je okamžitou akcí a na první dobrou umí zaujmout.

Pokud patříte mezi zaujaté už teď, bude vás jistě zajímat, na kolik hra vyjde a co za své peníze dostanete. V kampani je toho ke koupi poměrně hodně, ale nejlevněji se k hraní dostanete za nějakých 1 050 korun.

zdroj: Arcane Wonders

Za tuto sumu si vyberete buď modrou, nebo červenou krabici, které obě poputují i do běžného prodeje. Jsou určené jen pro dva hráče a obsahují vše potřebné od 36 kostek přes všemožné žetony až po mapu, zástěny a plánovací mapky.

V modré edici si jeden hráč zahraje za kapitána Price, zatímco druhý za Makarova. Každý má svou přehledovou kartu, dvojici zbraní a balíček bojových karet. A samozřejmě figurky, které jsou v případě této deskovky již nabarvené. V červené edici jsou postavy Shepherd a Ghost.

Teď si jistě říkáte, že pokud si chcete zahrát ve třech až čtyřech hráčích, tak si musíte koupit obě krabice. Jistě, ta možnost tu je, ale o fous lepší bude takzvaná sběratelská edice, která za zhruba 2 100 korun obsahuje vše z obou krabic v jednom balení, navíc s insertem a jako bonus dostane zbraň do videohry Warzone.

zdroj: Arcane Wonders

Poslední možností je sáhnout po balíčku za 5 400 korun, který obsahuje sběratelskou edici a šest rozšíření. Rozšíření si ale můžete zakoupit i jednotlivě, takže pokud vám stačí krabice pro dva hráče a toužíte jen po některých rozšíření, není to vůbec problém.

Expanze Battleground vám za 1 300 korun umožní hrát of Duty: The Board Game v až šesti hráčích, jsou v ní operátoři Farah a Soap a legendární mapa Nuketown. Rozšíření Checkmate za 650 korun obsahuje stejnojmennou mapu a nové herní módy jako Hardpoint a Control.

Za stejnou cenu koupíte i krabičku Recruits se šesti figurkami rekrutů, kteří vám mohou pomoci s plněním cílů a odváděním pozornosti soupeře. A konečně jsou tu ještě tři balíčky po dvou operátorech, každý za 430 korun s nabarvenými figurkami a všemi potřebnými kartami. Takto si hru můžete rozšířit o dvojice Krueger + Iskra, Roach + Stitch nebo Mace + Roze.

Tvůrci počítají i s dodatečným obsahem, jako jsou nové figurky třeba pro vlajky, střílny a vozidla. Pokud se tedy vybere víc než požadovaná částka, do které v době psaní článku zbývá ještě víc než polovina a musím říct, že jsem překvapený, jak malý zájem o hru je bezprostředně po spuštění kampaně.

Spousta kampaní vybere statisíce dolarů a zafinancuje se během několika málo minut, či desítek minut, ale tady to vypadá přinejmenším na několik hodin a nezdá se, že by se hra šplhala k nějakým závratným částkám.

Těžko říct, co lidi odrazuje (značka Call of Duty má ve světě obrovskou sílu), ale poštovné to určitě nebude. Za základní krabice dáte 430 korun, zatímco za sběratelku či bundle 650 korun, tedy nic neobvyklého. Ale budete muset zaplatit daň. Deskovka Call of Duty: The Board Game by k vám měla vyrazit příští rok v září.