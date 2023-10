Oceňovaná atmosférická simulace ponorky U-Boot je zpátky na Kickstarteru s plastovým modelem

31. 10. 2023 15:19 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

U-BOOT: The Board Game se spolu s Nemesis řadí k těm nejsilnějším zážitkům, jaké mi kdy deskové hry zprostředkovaly. Tato simulace druhoválečně ponorky vás vhodí do role kapitána, prvního důstojníka, navigátora nebo šéfinženýra, zavře do stísněné plechovky a ponoří hluboko pod mořskou hladinu, kde se skrýváte před nepřátelskými křižníky.

Každá z rolí se hraje úplně jinak (kapitán jednoduše o všem rozhoduje, navigátor s pomocí různých měřidel určuje kurz a pozici nepřátel) a celý průběh partie je neskutečně napínavý. Hra se neobejde bez mobilní aplikace, která dotváří atmosféru, postará se o nahodilé události a můžete ji použít třeba k rozhlédnutí se periskopem.

Jedná se o cenami ověnčený klenot, který nemusí být jednoduché sehnat. Proto ho tvůrci vrací na Kickstarter, kde je možné koupit si základní hru s kartonovou ponorkou, figurkami postav, lodí a zbraní za v přepočtu 1 900 korun.

zdroj: Phalanx

Druhým hlavním lákadlem kampaně je pak 90 centimetrů dlouhý plastikový model ponorky nahrazující ten kartonový ze základu, který vás sám o sobě (pro hráče, kteří již U-Boot vlastní) vyjde na 2 800 korun. Pokud chcete pořídit jak základ, tak plastový model, připravte si 4 500 korun a pro fajnšmekry je tu ještě ultimátní příhoz za 5 600 korun, který navíc obsahuje ještě neoprenovou podložku a krásné plastové žetony nahrazující kartonové.

Neoprenovou podložku i žetony můžete zakoupit i samostatně (1 100 a 700 korun) a nabídku uzavírá upgradovací balíček pro současné majitele hry za 560 korun. Plastová ponorka totiž není jedinou novinkou této kampaně, ale je tu i takzvaný The Mission Builder, který vám umožní vytvořit vlastní mise a sdílet je s ostatními hráči z celého světa.

Protože byl vybrán trojnásobek původně požadované částky (přes 4,6 milionů korun), odemkly se i dva bonusové cíle – plastová ponorka je nyní díky funkčním vrtulím a křídlům detailnější a její jednotlivé kusy u sebe budou držet magnety. Pokud se navíc podaří vybrat 5,27 milionů korun, bude ponorka opatřená i LED osvětlením.

Nicméně moc času už nezbývá, jelikož do konce kampaně v době psaní článku zbývají pouhé tři dny. Poštovné se pohybuje od 420 do 590 korun podle zvolených odměn, které byste měli obdržet zhruba v únoru roku 2025. Daň v tomto případě platit nebudete.