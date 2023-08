Oceněná desková adaptace relaxačního Dorfromantiku v nové duelové verzi přitvrdí

4. 8. 2023 9:10 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Kdo by to byl řekl, že stolní adaptace nenápadné, ale skvělé videohry Dorfromantik se nakonec stane tím nejlepším, co si lidé mohli za poslední dobu zahrát. Titul se úspěšně probojoval až na nejvyšší metu na letošních Spiel des Jahres (stále nejprestižnější deskové ceny), což mu přineslo dodatečnou popularitu. Toho chce tvůrčí duo Lukas Zach a Michael Palm logicky důsledně využít, když oznamuje pokračování Dorfromantik: Das Duell.

zdroj: Pegasus Spiele

Novinka z kooperačního stavění až šesti hráčů udělá kompetitivní souboj dvou stran o to, která z nich postaví lepší pastevecké městečko okolo řek, hor a lesů. Úplný základ původního zážitku by měl být zachován. Stále proto půjde o pokládání hexových dílků, čímž plníte různé úkoly, požadavky občanů a získáváte vítězné body za různé prvky, jako je třeba nejdelší postavená řeka.

Hraní dále obohatí dva samostatné herní moduly, které přináší dodatečné možnosti i výzvu. Součástí budou i nové typy úkolů a čtyři další varianty dílků. Pravidla ještě vydaná nebyla, tudíž přesný výčet změn se prozatím neví. Tou hlavní by ale měla být skutečnost, že každá strana si staví vlastní mapu, místo toho, aby hráči společně pracovali na jedné jediné.

Poměrně zajímavá je informace, že pokud si člověk zakoupí dvě kopie, může je zkombinovat dohromady, aby se utkali až 4 hráči po dvou týmech. A skvělou zprávou pro majitele originálu je, že veškeré prvky z novinky lze přidat do původního titulu. Proto Dorfromantik: Das Duell kromě samostatného zážitku zastoupí i roli rozšíření, kterým si vylepšíte původní Dorfromantik: The Board Game.

Projekt do obchodů dorazí ještě někdy v tomto roce. Jako první dojde na německou verzi, ale s největší pravděpodobností se může počítat i s anglickým překladem. Cena nebo přesné datum se odhalí v následujících týdnech a měsících.