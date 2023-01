Oath: Kroniky říše a vyhnanství – videorecenze

21. 1. 2023 14:00 | Deskovky | autor: Petr Vojtěch

Historie je plná intrik, manipulací, hrdinských bojů i zbabělých lží. To platí i pro svět hry Oath, kde během jedné partie odvyprávíte příběh celé generace. Zažijete vzestupy a pády království, povstání lidu i magických kultů. Jistě dojde na četná vojenská tažení a mnohdy se celé království otřese v základech. Pokaždé bude ale vyprávěný příběh zcela jiný.

Žádná říše by neexistovala bez svých obyvatel a zde Oath exceluje se sbírkou unikátních postav a bytostí. Právě díky nim se kancléř bude snažit upevňovat svou moc, zatímco občané budou intrikařit, aby připadlo žezlo vlády jim. A vyhnanci? Ti se pokusí prosadit vlastní vizi toho, jak spravovat říši. A když se jim to podaří, nezůstane kámen na kameni. A co je nejlepší? Svět hry se bude s každou partií vyvíjet a proměňovat.

Za hrou Oath stojí autor Cole Wehrle (Root, Pax Pamir 2. edice) a česky ji u nás vydává Fox in the Box. Jedná se o velkou krabici se spoustou komponent a relativně komplikovanými pravidly. V dnešní důkladné recenzi se vám pokusím představit, proč by rozhodně neměla uniknout vašemu hledáčku.

zdroj: vlastní video redakce