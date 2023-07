Legendární edice kultovní deskovky Cyclades bude za rok-dva skutečností. Backujte ale nyní

5. 7. 2023 11:35 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Kdysi dávno, tedy v roce 2009, kdy ještě deskovky nebyly tak populární jako dnes, se zrodil jeden velmi kvalitní kousek zvaný Cyclades. Tehdy šlo o velmi svěží kombinaci mytologického tématu s přetahováním se o území s pomocí sázek.

Že to zní svěže i na dnešní dobu? No jasně! Ostatně není bezdůvodné, že se „Kyklady“ vracejí. Trh je sice přesycený novými hrami, ale neměli bychom zapomínat ani na dávné kousky, které jsou leckdy stále lepší než nová produkce.

Cyclades časem dostanou svou Legendární edici, která se momentálně financuje na Kickstarteru. Původní cíl 3,5 milionů korun byl pokořený za tři hodiny a v době psaní článku se částka vyšplhala přes hranici 10 milionů. A to ještě zbývá celý měsíc do konce kampaně…

Jak už zaznělo, hra je takovým mixem žánrů. V Legendární edici si na začátku partie složíte modulární mapu, rozdělíte se do frakcí a vydáte se dobývat Kykladské ostrovy v mytologií opředeném Řecku. S tím vám pomohou bájné bestie, hrdinové a bohové.

zdroj: Open Sesame Games

Bohy v každém kole dražíte, protože každý bůh může svou přízeň svěřit jen jednomu hráči. Díky Árovi budete budovat pevnosti a najímat vojáky, Poseidon vám umožní vystavět přístavy a flotily a třeba takový Zeus vám pomůže se stavbou chrámů a hledáním kněží.

Všechno to budete dělat s jedním jasným cílem – podmanit si tři metropole. A k tomu vedou čtyři cesty: ekonomická (ovládáte 4 různé budovy), kulturní (najmete 4 filozofy), hrdinská (obětujete hrdinu pro jeho schopnost) a vojenská (zaberete cizí metropoli).

Cyclades Legendary Edition na první dobrou po všech stránkách vylepšuje svou vizuální stránku, ale její tvůrci Bruno Cathala a Ludovic Maublanc sahali i do herních systémů. Kromě toho, že krabice kombinuje původní základ i s rozšířeními, se můžete těšit na přítomnost šestého boha pro zvýšení variability a s ním spojené nové jednotky žoldnéřů, dále nové bájné bytosti a další hrdiny.

zdroj: Open Sesame Games

Hru půjde hrát ve třech režimech: v klasickém zápolení pro 3 až 5 hráčů, týmově ve čtyřech a šesti hráčích a s vylepšenými pravidly také ve dvou hráčích. Nové volitelné pravidlo zase hru značně zrychlí a zvýší interakci mezi hráči.

O hře se dozvíte víc z volně dostupných pravidel v angličtině a můžete si jí i rovnou vyzkoušet v Tabletopii. A teď už k možnosti jejího pořízení v rámci kampaně, která potěší oba tábory – jak hráče, kterým nevadí dát víc peněz za tunu plastu, tak hráče, pro které plast není nutností a jsou rádi, že mohou na vysněné hře ušetřit.

Za 2 400 korun tu pořídíte Cyclades Legendary Edition v edici s plastovými figurkami, ať už je řeč o unikátních monstrech a hrdinech, nebo řadových pěšácích. Když si navíc připlatíte dalších 450 korun, můžete se těšit na ultimátní edici, která přihazuje 3D modely pro města a celkový počet figurek zvyšuje na nějakých 165.

No a pokud vás plast vůbec nezajímá, máte hlouběji do kapsy a prostě chcete hru jako takovou bez cingrlátek, tak můžete skočit po edici s figurkami typu meeple a kartonky ve stojáncích, za což zaplatíte jen 1 400 korun.

Nakonec si k vámi zvolené variantě můžete ještě za 700 korun přikoupit sadu 100 kovových mincí. V rámci dodatečných cílů pak došlo zatím k odemčení nových monster a alternativních póz figurek. Poštovné se pohybuje od 600 do 850 korun podle zvolené varianty a dobrou zprávou je, že daň už je započítaná v ceně.

Cyclades Legendary Edition by podle informací v kampani měla vyjít v prosinci roku 2024, ale to se samozřejmě v dnešní době může snadno změnit a sklouznout až do roku 2025.