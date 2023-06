Kultovní komediální partička Monty Python se svou směšnou chůzí došourala do Zombicide

27. 6. 2023 12:09 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Značka Zombicide v průběhu let dostala už několik titulů, spin-offů či rozšíření, ale dovolím si tvrdit, že nic z toho nebylo tak jiné a svérázné, jako nově představená expanze pro druhou edici. Ta totiž do světa plného oživlých mrtvol a menšího počtu přeživších přinese známé kultovní komediální uskupení Monty Python!

Skupina, do které patřil třeba Terry Jones, Terry Gilliam a John Cleese, bavila svět svým britským svérázným humorem především díky seriálu Monty Pythonův létající cirkus a několika celovečerním filmům, jako je Život Briana či Svatý grál.

Hromada skečů se zapsala do zlatého komediálního fondu a v podstatě neochvějně baví dodnes. Nicméně spojení se sérii Zombicide je opravdu trochu zvláštní, což ostatně indikuje i přímo krabice, která rozšíření Monty Python's Fyling Circus: A Rather Silly Expansion označuje za „spíše hloupé“.

zdroj: CMON

Obsah je inspirovaný nejznámějšími scénkami, takže zde naleznete celkově šest přeživších (Arthur Nudge, Fish Slapper, The Lumberjack, Arthur Ewing, The Colonel a Knight with a Raw Chicken), proti kterým se postaví 15 nových nepřátel, mezi nimiž nechybí španělská inkvizice, zástupkyně nebezpečného babičkovského gangu Hell’s Grannies, nemrtví papoušek (ve skutečnosti jediná oficiální zombie), nahý varhaník a ikonická noha.

S bojováním proti této „verbeži“ vám pomohou nové kusy výbavy, jako je sleď, syrové kuře nebo šestnáctitunové závaží. Dohromady dostanete 21 nových figurek, 8 žetonů a 47 doprovodných karet. V balení se navíc skrývá jedna nová mise. K předobjednávce ještě dostanete jako bonus Gumby Pack, který v sobě skrývá šest prosťáčků s multifunkčním využitím, kteří obstarají roli přeživších, společníků i nepřátel.

Svou předobjednávku stylového rozšíření Monty Python's Fyling Circus: A Rather Silly Expansion vytvoříte zde. Její cenovka činí 50 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1 100 korun, k čemuž musíte připočíst ještě dopravu a daň. K vydání by mělo dojít během dubna 2024.