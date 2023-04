Králíkovství – videorecenze nečekaného hitu s ušáky od tvůrce Magiců

22. 4. 2023 14:00 | Deskovky | autor: Petr Vojtěch

Králíci, oblečte brnění a popadněte meče. Vaše králíkovství vás potřebuje! Ujměte se role jednoho ze šlechticů, kteří se snaží dobýt Nový svět a rozšířit nejen svou slávu, ale rovněž léna.

Králíkovství je hra pro 2 až 4 hráče od oceňovaného autora Richarda Garfielda (Magic: The Gathering, Obludárium, Vládce Tokia) kombinující draftování karet a ovládání území. Na společně mapě se s ostatními hráči vrhnete do boje o nejlepší území. Zabíráte léna, stavíte města, hrady a produkujete vzácné suroviny. To vše vám přináší vítězné body.

Nenechte se zmást roztomilým vzhledem krabice a hravým názvem. Králíkovství nechybí strategická hloubka a potěší i zkušenější hráče. Zda by měla zajímat zrovna i vás si ukážeme v další videorecenzi Petra Vojtěcha.

zdroj: vlastní video redakce