Kopírovat se nevyplácí. Wizards of the Coast se loučí s ilustrátorem Davidem Sonderedem

Neuplyne snad jediný týden, kdy by se nemluvilo o karetní hře Magic: The Gathering. Tentokrát ale není důvodem oznámení dalšího bláznivého setu za horentní sumy, který využívá slavnou značku. Tentokrát tu máme kauzu hraničící s plagiátorstvím.

Celé to 18. listopadu odstartoval ilustrátor převážně krajinek Lorenzo Lanfranconi, který je podepsaný pod těmito devíti kartami (díky MTG Insider). Ten na sociální síti X (bývalý Twitter) uveřejnil svou vlastní malbu vedle karty Wayfarer’s Bauble z edice The Lost Caverns of Ixalan, o jejíž ilustraci se postaral David Sondered.

@wizards_magic just want to let you know one of you artists stole one of my paintings to paste it as it is in the background of their illustration.

I don't even want to know the reason behind this. It's so stupid that deserve a prize. LOL pic.twitter.com/hxfxaGKGTj