Klasická, téměř 50 let stará deskovka Kingmaker se letos vrátí v upravené verzi

4. 1. 2023 9:11 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Válka růží bylo pro Anglii poměrně divoké období plné konfliktů a různých bitev, které zabraly více než čtvrtinu 15. století. Tuto historickou fázi poté poměrně věrně simuluje stolní hra Kingmaker od Andrewa McNeila, která původně vyšla už v roce 1974. Tehdy se hráči ujali rolí vůdců 24 rodů, přičemž se snažili dosadit svého svěřence na královský trůn a zlikvidovat konkurenci. Tento téměř 50 let starý kousek se v roce 2023 vrátí v upravené verzi nazvané Kingmaker: The Royal Re-Launch.

V této eidic naleznete hned několik variant, s nimiž se můžete pustit do bitvy o trůn. V té první, nazvané Classic Kingmaker, si můžete vyzkoušet víceméně původní zážitek pro 2 až 6 hráčů, kdy jedinou možnou cestou k vítězství je ovládnutí poslední korunované královské figurky. Takový zážitek vám však může zabrat klidně až 6 hodin.

Navíc je možné se pustit ještě do rozšířené verze, kde naleznete třeba extra karty událostí (klíčová součást každého tahu, podle které se řídí všichni hráči), ale také dodatečná volitelná pravidla pro parlament a bitvy, s nimiž lze za pomoci kostek určit, zda figurky šlechticů a králů budou žít či umřou.

Jestli ale máte raději trochu svižnější hraní, můžete vyzkoušet nový Kingmaker II pro 2 až 5 hráčů. Ten nabídne větší variabilitu vítězných podmínek, v nichž je zahrnutá třeba prestiž získaná ovládnutím vlády, měst a církve.

No a v duchu dnešních tradic nebude chybět ani solitérní režim pro jednoho hráče, abyste si užili zábavu i bez živých protivníků. Protože politikaření na ně jednoduše nepočká! Kromě těchto herních prvků dojde také na úpravu vizuální stránky, a to jak krabice, tak i jednotlivých komponent, aby celý zážitek působil trochu moderněji.

Každopádně jestli vám to uniklo, tak toto znovuvydání má za sebou úspěšnou kampaň na Kickstarteru, jejíž podporovatelé by se měli hry dočkat už během března. Pokud jste hru však podpořit nestihli, budete si zřejmě muset počkat do léta, kdy by na oficiální obchod měly dorazit další kusy. Cenovka se bude pohybovat do 2 100 korun a na kartě hry naleznete v případě zájmu i vzorek pravidel.