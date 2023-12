Katapultujte na své spoluhráče krávu v oficiální deskové adaptaci filmu Monty Python a Svatý Grál

15. 12. 2023 13:58 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Erid Idle, Terry Jones a Michael Palin kdysi dávno dali dohromady britskou komediální partičku zvanou Monty Python, která si svým trhlým humorem podmanila svět. Jejich scénky se staly legendární, stejně jako jejich filmy. Patří mezi ně i památný snímek Monty Python a Svatý Grál, jenž v příštím roce dostane oficiální deskoherní adaptaci.

zdroj: Dynamite

Monty Python and the Holy Grail: The Game se bude snažit přesvědčit fanoušky o svých kvalitách v lednu v crowdfundingové kampani na Backerkitu. Návrhářská dvojice Gwen Ruelle a Samual Bryant za podpory studia Dynamite Entertainment se s ní pokusí přiblížit absurdnosti předlohy, ale současně nabídnou zábavné hraní pro 2 až 5 hráčů, kteří s ní při jednom sezení stráví maximálně jednu hodinu.

Jak vás asi napadlo, stanete se členy Rytířů kulatého stolu, tedy se přidáte ke Králi Artušovi v jeho honbě za pověstným titulním kalichem. Půjde o bláznivou cestu, na níž sbíráte vítězné body chrabrosti návštěvou jednotlivých polí, která představují nejrůznější lokace z filmu a na nichž vyhodnocujete efekty a získáváte karty, jejichž zahráním komplikujete snažení ostatním.

Jde proto o kompetitivní titul, v němž si musíte dávat pozor na další hráče u stolu, protože na vás mohou katapultovat krávu. K tomu vás ještě bude neustále nahánět nesmlouvavý Černý rytíř. Aby se celé bláznivé snažení pak jenom podtrhlo, ve hře narazíte na staromilské grafické zpracování od Chrise Schweizera.

Přirozeně se nejedná o první výlet tohoto uskupení do deskoherních sfér. Ostatně letos si fanoušci mohli pořídit rozšíření pro druhou edici Zombicide, které do oblíbeného likvidování nemrtvých přinese nejen známé hrdiny z jednotlivých scének, ale také třeba nemrtvého papouška, nahého varhaníka nebo nohu.

Vzpomenout lze ještě Monty Python Fluxx – tematickou verzi karetní hry, v níž vynášení karet mění pravidla v průběhu partie. Případně Monty Python's Really Silly Board Game z roku 2010, která byla určená opravdu kovaným fanouškům. A samozřejmě nelze opomenout ani RPG scénu, kde vzniklo třeba vyprávěcí Monty Python's Cocurricular Mediaeval Reenactment Programme. Doufejme, že chystaná deskovka Monty Python and the Holy Grail: The Game dostojí své předloze.