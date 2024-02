Již za pár týdnů vyjde značně obohacená, digitální verze stolního bolehlavu Pelíšek

20. 2. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Digitální adaptace logického Pelíšku (u nás uvedl Mindok) pod názvem Quilts and Cats of Calico vypadá opravdu dobře. Bodejť by ne, když na ní pracuje studio Monster Couch, tedy autoři digitální verze Na křídlech, která se svou výbornou předlohou taktéž nenechá zahanbit. A co je snad ještě lepší? Že zájemci o výlet mezi roztomilé virtuální kočičky už nebudou čekat moc dlouho.

Studio oznámilo datum vydání plná verze připadající už na 5. března, tedy přesně za 14 dní. Zakoupíte ji na Steamu za prozatím nespecifikovanou cenovku. Osobně si dovoluji odhadovat podobnou částku jako u jejich předchozího projektu – 19,99 eur, tedy 510 korun. Ale možná to bude ještě o něco více.

U Quilts and Cats of Calico studio totiž opravdu nešetřilo a původní zážitek známý z deskové hry náležitě obohatilo o nové prvky, jež umožňuje digitální prostředí. Stále půjde o rodinný logický bolehlav z toho, jak se snažíte vymýšlet ty nejlepší kombinace vzorů a barev vyšívané dečky na základě knoflíků a kočiček, avšak s daleko více možnostmi.

zdroj: Monster Couch

Kromě lokálního i online hraní s přáteli i nepřáteli například bude dostupná plnohodnotná kampaň, kde si vyzkoušíte roli krejčího pohybujícího se v zemi, kde řádí válka a zlé korporace, jež ohrožují samotnou existenci rukodělné krejčovské gildy. Čekají vás rozhovory, procházení hezkými malovanými obrazovkami a řada výzev. Přirozeně ale nebude chybět ani možnost hraní jednotlivých zápasů proti umělé inteligenci, případně žebříčky, v nichž se předháníte s ostatními.

Současně tvůrci využívají sílu digitálního média tím, že přivádějí desky a políčka k životu rozvernými animacemi a rozpohybovaným prostředím. Nebudou tak chybět efekty herní plochy či procházející se kočičky, s nimiž lze interagovat. Ba co víc, v docela rozlehlém editoru si je můžete upravit přesně podle vašeho přání, tedy od rasy a barvy až po nejrůznější oblečky a doplňky.

Kromě PC varianty se ještě chystá verze pro Nintendo Switch, která zjevně dorazí o něco později. Vzhledem k výrazné stylizaci k rozběhnutí hry nepotřebujete nijak zvlášť výkonný stroj a vystačíte si s letitým procesorem Intel i5-2430M, 4 GB operační paměti a na dnešní dobu až směšnou grafickou kartou GT540.