Jamajka – recenze závodu do Port Royal za zvuku děl a vůně střelného prachu

4. 4. 2023 18:00 | Deskovky | autor: Radek Rath Malý

Vydavatelství Blackfire na vodách jarního tání přineslo pro zdejší piráty a suchozemské krysy jazykově nezávislou hru Jamajka, která je závodem škunerů mezi ostrovy. Jedná se o lehce přepracovanou verzi původní hry z roku 2007, která zaznamenala ohlasy i na Spiel des Jahres o rok později. Jedná se o závod pro 2 až 6 hráčů, a byť je určený především pro děti, ústřední mechanikou zaujme i dospělé.

Pod hrou je podepsána trojice autorů Malcolm Braff (Krobs), Bruno Cathala (Shadows over Camelot), Sébastien Pauchon (Jaipur). O ilustrace se postaral Mathieu Leyssenne, který se podílel i na Meeple Circus z roku 2017. Pojďme si tedy říct, jak hra funguje a zda má téměř nepřepracovaná edice z roku 2021 stále co nabídnout.

zdroj: Vlastní foto autora

Nabít a pal!

Jak už zaznělo, Jamajka je závodní hrou, což ovšem neznamená, že by ji nutně vyhrál ten první v cíli. Začněme ale na startu. Ve svém tahu aktivní hráč označovaný jako kapitán hodí dvěma kostkami a v libovolně zvoleném pořadí je položí na herní plán, čímž určí ranní a večerní akci. U toho se rozhoduje podle tří karet držených na ruce.

Jakmile kostky umístí do navigačního boxu, všichni hráči kolem stolu zvolí a lícem dolů si k zahrání připraví jednu ze svých karet. Posléze kapitán odhalí svou kartu a provede ranní a poté večerní akci. Stejně postupují i ostatní hráči. Každý hráč má takto 11 karet a musí se jimi řídit. Jakmile je odehráno 9 karet, hráči si své balíčky zamíchají.

Karty skýtají pět akcí – pohyb vpřed či pohyb vzad o počet polí udaných kostkou a obdobně doplnění zásob jídla, střelného prachu a dublonů v množství udaném kostkou. Centrální plán je složený z polí, za která hráči musí platit – na otevřeném moři jídlem, v přístavech dublony. Pouze na ostrovech s pirátskou lebkou neplatí nic, naopak si doberou bonusovou kartu pokladu, která hráči může poskytnou trvalou výhodu, přidat mu body na konci hry, nebo ho naopak při posledním zúčtování o body obrat.

Kdykoliv se hráč pohne, musí zaplatit s pohybem spjaté náklady. Potká-li jinou loď, propukne bitva, v níž obě strany nejprve zvolí množství střelného prachu, kterým za každý žeton o bod posílí svou palebnou sílu, a následně hodí bojovou kostkou. Ta hráči může dát nejen body boje, ale i okamžité vítězství v bitvě. Vítěz smí poraženého obrat o jeden poklad či všechny zásoby v jedné z jeho pěti komor podpalubí, případně poraženému jeden poklad dát (ten prokletý). Poražený hráč se musí stáhnout a zaplatit s tím spojené náklady.

V podpalubí smí hráči mít jídlo, střelný prach i zlaté dublony, ovšem komory plní vždy v ten moment, kdy něco čerpají a do každé umístí právě jeden druh suroviny. Nashromážděné věci lze kdykoliv odhodit a získat tak prostor pro potřebnější věci. Jakmile hráč něco do komory položí, nemůže do ní později přidat ani stejnou ani jinou ze tří surovin.

Hra končí ve chvíli, kdy se jeden z hráčů navrátí do Port Royal a jdou se počítat body. Hráči blížící se do Port Royal získají plusové body a ten, který dorazil až do cíle, bodů rovnou 15. Hráči však také přičtou či odečtou body za své poklady a navrch získají body za všechny mince ve svém podpalubí.

zdroj: Vlastní foto autora

Plout, či neplout?

Je nutno říct, že pravidla hry Jamajka jsou na pochopení, nastudování i vysvětlení velmi jednoduchá a hru si zahrajete za pár chvil od otevření krabice, protože všechny kartonové žetony jsou již vyloupané a hráčům tak stačí rozprostřít mapu a vyrazit. Přes jednoduchost Jamajce nechybí hloubka daná rozhodováním se na základě karet a není tu nouze o bohatou interakci mezi všemi hráči při bitvách a kradení pokladů.

Hru jsme pro účely recenze hráli i v pěti lidech a i díky tomu, že všichni vybírají karty na základě kostek najednou, neměl jsem pocit nějakých velkých prostojů a čekání. Co mě prve nemile překvapilo, bylo omezování kartami. Symbolů pohybu je málo a hra není o tom vyrazit vpřed, ale syslit. Ovšem když jsem si během první partie toto uvědomil a prošel si všech 11 karet, bylo zřejmé, jak ke hře přistoupit. A tak přestože jsem se držel první polovinu hry vzadu, vyrazil jsem náhle vpřed a doplul první.

Jak se to stalo? Pro pohyb vzad jsem kombinoval nízké hodnoty s těmi vyššími pro pohyb vpřed, sbíral hodně surovin a zkrátka spěchal pomalu. Po otočení balíčku jsem se rozhodl nevyplácat si jedinou kartu s dvojitým pohybem vpřed, ale ušetřit si ji na skvělý hod. A tak, když padly dvě šestky, bylo jasné, komu vítr zavěje do plachet. A díky nasysleným surovinám jsem si mohl dovolit platit jídlem i dublony.

zdroj: Vlastní foto autora

Hra mě bavila a právě touto překvapivou hloubkou práce s kartami dle mého může zaujmout i dospělé. I po těch letech se stále jedná o zábavnou závodní hru, která u nás v závodní kategorii může mezi lokalizovanými tituly jako jediná konkurovat čoudícím se výfukům.

Jamajka funguje v jakémkoliv počtu hráčů, byť zábavnou se stává až od tří lodí na moři výš. Lze proto ocenit, že si toho byli tvůrci vědomí a při hře dvou hráčů oba mořští vlci ovládají střídavě černou loď duchů, čímž zpestřují nevyzpytatelnost širého moře.

Komu hra učaruje, tomu doporučuji se podívat nejen po rozšíření Crew přidávající členy posádky s unikátními schopnostmi, ale také po dalších minirozšířeních s dalšími poklady.

Slovo závěrem

I tato nová edice disponuje funkčním přepracovaným insertem, přestože ten z edice původní mi osobně konvenoval více, stejně jako celý tvar krabice připomínající truhlu. Co se týká porovnání s původní edicí, tak rozkládací list papíru je předělaný na standardní sešit pravidel velikosti A4, který po obvodu disponuje záložkovým systémem. V pravidlech se změnilo pouze řešení pohybu zpět po prohrané bitvě či nemožnost platit náklad na stávajícím poli.