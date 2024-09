Ikonický hrdina Rayman a jeho parta se společně vrací ve stolní hře

18. 9. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Jelikož Ubisoft na své plošinovkové rodinné zlato tak trochu kašle, legendární série Rayman je už víceméně mrtvá. Poslední velká hra s „vrtulovým“ hrdinou vyšla už před dávnými 11 lety a od té doby občas vyšel akorát nějaký ten mobilní spin-off, případně se hrdina musel spokojit s cameem. Fanoušci tak musí být vděční společnosti Flyos, která se rozhodla obnovit jeho zašlou slávu skrze deskoherní adaptaci Rayman: The Board Game.

V aktuálních dnech dorazila na Kickstarter, kde v podstatě přes noc vybrala 2,8 milionů korun a zaujala skoro 900 hráčů. Jistě, vzhledem k obrovským sumám jiných stolních adaptací by se dal očekávat i větší obnos, ale pořád patří mezi větší kampaně. Navíc člověk v tomhle případě opravdu může očekávat kvalitu, jelikož za projektem stojí Maxime Tardif, tedy autor Zelené planety.

Jak se jeho novinka bude hrát, to klidně můžete vyzkoušet na vlastní kůži v Tabletopii nebo Tabletop Simulatoru, případně si přečíst aktuální pravidla. Pokud si vystačíte s našimi informacemi, tak v základu se sólisté až 4 hráči podívají do Glade of Dreams, kde coby jeden z členů známé party, kam kromě Raymana patří třeba Globox nebo chrabrá Barbara, budete závodit, zachraňovat bytosti zvané Teensies a sbírat lumíky.

Je jasné, že se tvůrčí tým snaží maximálně držet plošinovkové předlohy, kterou zabalí do jednoduché hratelnosti. Po výběru postavy získáte akční karty a následně postavíte dílky tak, aby tvořily závodnickou dráhu. V každém tahu pak hráči zvolí dvě karty ze své ruky, jež svou iniciativou určí pořadí, v němž všichni budou vykonávat akce. Do nich patří především pohyb, a to takovým způsobem, abyste se vyhnuli překážkám a úspěšně vyhráli závod dle podmínek zvoleného herního režimu.

Maximální věrnost a důraz na pamětníky ale samozřejmě nejsou jedinými lákadly. Tím je i samotné zpracování, kterému dominují nabarvené vinylové figurky, které klidně budou sami o sobě fungovat jako sběratelský předmět. Jsou detailní, kvalitní a zkrátka kouzelné. Ale to se dá tvrdit i o zbytku komponent tvořených dle podoby posledních dvou velkých videoher.

Vzhledem k přístupnosti hry vás základ ani nevyjde na zbytečně velký obnos. Standardní verze Rayman: The Board Game stojí na Kickstarteru 1 100 korun, a navíc k ní dostanete i postupně odhalované bonusy (například další figurky). Je ovšem nutné uznat, že úroveň za 3 270 korun taky nezní vůbec špatně. Dostanete v ní ještě expanzi umožňující hraní až v 6 lidech, set dalších 10 figurek s alternativní podobou a deluxe žetony.

Veškerý nabízený obsah pak může být váš za 5 750 korun, za něž dostanete všechno výše zmíněné, ale taktéž i větší a vyloženě sběratelské figurky čtyř hlavních hrdinů, obaly a plechovou krabici. Od zvolené velikosti objednávky se odvíjí doprava, která startuje na 250 korunách, ale může se vyšplhat až k 650. Po zaplacení všech náležitostí, včetně daně, vám pak už jen stačí čekat na dodání, které je mířené na červenec 2025.