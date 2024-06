Grimcoven od Awaken Realms láká fanoušky videohry Bloodborne na stolní lov pokřivených příšer

10. 6. 2024 11:30 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Polská firma Awaken Realms patří mezi přední deskoherní společnosti, které pravidelně nabízí nejen produkčně opravdu nádherné projekty, ale současně je častokrát doplní o velice příjemný herní zážitek. Ostatně taková Velká čínská zeď, Tainted Grail, Nemesis nebo mohutné ISS Vanguard se řadí k tomu nejlepšímu, co na stole můžete uvítat. Připojí se k tomuto výčtu novinka Grimcoven? To zatím není jisté, avšak na základě spuštěné kampaně na Gamefoundu má nakročeno více než dobře.

Pokavaď vám titul prozatím utíkal, vězte, že původně došlo k oznámení v únoru během AR Next a studio se s ním podívá do dalšího populární subžánru, protože jde o dynamický boss-battler. Projekt dává docela výrazně upomenout třeba na videoherní Bloodborne, jelikož se odehrává v temném viktoriánské světě, kde se vžijete do role lovců vyrážejících na kontrakty. A přesně v duchu zmíněné „předlohy“ je všechno pokroucené, zkažené a nehostinné.

Současně v tomto případě nejde o žádnou rozlehlou kampaňovku. Tým, kam jako hlavní designér patří Krzysztof Belczyk, se zaměřuje na jednotlivá sezení v podobě scénářů. Každý z nich sice nabídne nějaké příběhové podhoubí, abyste se do světa více vnořili, avšak nebudou se vyloženě propojovat do jednoho velkého dobrodružství.

zdroj: Awaken Realms

Jedno sezení, v němž se 1 až 4 hráči pokusí porazit jednoho z několika bossů, pak může trvat od jedné až do pěti hodin. Dobrou zprávou je, že tuto délku si volí samotní hráči, a to na základě výběru několika možných variant a obtížností. Nikdy ovšem nepůjde o „procházku růžovým sadem“. Než uspějete, mělo by to pár pokusů zabrat.

Navíc to neznamená, že by zde chyběl nějaký postup. Každého z dostupných a výrazně odlišných lovců si budete postupně vylepšovat a zvyšovat jeho sílu. Rovněž dojde na sbírání esence zvané Nářek, která vás sice dělá silnějšími, ale pokud to s ní přeženete, zkazí vás, stanete se monstrem a v krajních případech i nepřítelem pro všechny ostatní hráče.

zdroj: Awaken Realms

Z předchozích řádků jste asi pochopili, že půjde o kooperačku se sólovým režimem (v něm hrajete za lovce a jeho zástupce). A jelikož prim tu hrají souboje, je potřeba zajistit, aby zvládly dlouhodobě bavit. Pro tyto účely tvůrci zvolili systém strategického přidělování kostek, které slouží jako zdroje pro vytváření likvidačních komb. Abyste pak neusnuli na vavřínech, dojde ještě na různé události či efekty prostředí, jež mohou hrát pro i proti vám.

Zkrátka asi není třeba zastírat, že to skutečně nepůsobí vůbec špatně a pokud jste fanoušky společnosti, pravděpodobně půjde o další jasnou koupi. Ta vás v základní edici vyjde na 1 350 korun, kde rovnou dostanete i bonusové cíle složené ze tří nových bossů, dvou lovců a dvou elitních soků. Kdybyste však chtěli kartonové figurky nahradit poctivým a detailním plastem, už si musíte připravit 2 500 korun.

Samozřejmě nechybí ani úroveň pro velké nadšence, která je naceněná na 4 550 korun. Nabízí veškerý předcházející obsah a k tomu doplňky, jakou jsou herní podložky, kusy terénu, akrylové žetony, artbook nebo osobní příběhy jednotlivých lovců, které se přetaví do samostatného malého herního mechanismu. Od zvolené úrovně se odvíjí cena za dopravu pohybující se od 410 do 800 korun + daň. Jestli se rozhodnete do Grimcoven investovat, očekávat byste ho měli někdy v září příštího roku. A osobně si dovolím odhadovat, že časem se dočká i českého vydání.

Ještě před utracením vašich peněz je ale asi dobré zmínit, že v procesu tvorby se využily služby umělé inteligence. Specificky pro vytvoření artworků, což někteří uživatelé na platformě BoardGameGeek nesou poněkud hořce. Což je asi pochopitelné, vzhledem k tomu, že se nejedná o první takový „prohřešek“ společnosti. Vyloženě mnoha lidem to ale asi nevadí, protože titul vybral už více než 42 milionů korun.