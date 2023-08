Funko Games chystá sběratelskou hru na motivy hororové série Five Nights at Freddy‘s

15. 8. 2023 8:52 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Hororová série Five Nights at Freddy’s je fenoménem, který se z pole videoher rozšířil i do dalších médií. Letos si premiéru odbyde filmová adaptace a urodilo se i několik stolních her. Do jejich výčtu se letos přidá novinka Five Nights at Freddy’s Fightline od specialisty na adaptování různých značek – Funko Games.

Jde o sběratelský titul, v němž se vždy dva hráči utkají v jednotlivých zápasech, trvajících zhruba 15 minut. Každá ze stran si sestaví svůj vlastní tým animatronických monster, s jejichž schopnostmi se snaží porazit svého nepřítele a jako první získat 7 vítězných bodů/lístků.

První série přinese celkově 20 různých postaviček, mezi nimiž nechybí dobře známý Freddy Fazbear, Chica the Chicken nebo Foxy the Pirate. V případě úspěchu se dá předpokládat, že do systému Fightline firma časem zpracuje i další značky a nezůstane pouze u tohoto hororového univerza.

Five Nights at Freddy’s Fightline nabídne poněkud limitovanější způsob vydání. Prodávat se bude buď na oficiálních stránkách společnosti, případně exkluzivně v řetězci GameStop od října do konce roku. K dispozici bude prémiový balíček, který obsahuje vše, co potřebujete ke hraní, tedy 4 pevně dané postavy, žetony a karty. Jeho cena je 440 korun.

Zbylých 16 postav půjde získat pouze ve speciálních balíčcích za 110 korun. Jelikož nikdy nevíte, co se v nich nachází, tak pro zkompletování všech 20 figurek budete muset asi trochu víc utrácet, směňovat, případně mít velké štěstí.