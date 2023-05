Vřískot začne děsit i na vašich stolech. Doprovodí ho Star Trek a dekádami prověřená klasika

3. 5. 2023 9:44 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Společnost Funko Games, která ráda vydává deskové hry ze známých světů, jako jsou Hvězdné války, Indiana Jones, pixarovská Auta, Harry Potter, hry s figurkami Funko, nebo dokonce Návrat do budoucnosti, představila čtveřici svých chystaných novinek. Spojuje je jejich červnové uvedení na trh, jinak jsou od sebe zcela odlišné. Ve dvou se podíváte do známých filmovo-seriálových franšíz, jedna je první anglické vydání německé klasiky a další si užijí příznivci tetování.

Objevovat neprobádané hranice vesmíru dokáže být zábavou. Ví to pravděpodobně všichni příznivci seriálu Star Trek, v jehož vesmíru si můžete zahrát obrovské množství her, ke kterým bude brzy patřit i tato Star Trek Cryptic. Tentokrát se jedná o dobrodružství ve stylu únikových her, v němž vás čekají tři mise, ve kterých musíte rozluštit přenos, objevit mimozemskou civilizaci a zabránit celoplanetární pohromě.

Ve stylu obyvatel planety Vulkán k tomu využijete především logiku, která vám dopomůže k přelouskání více než 70 stránek lodního deníku naplněného výzvami a hádankami. Jedna mise by vám měla trvat zhruba 60 až 90 minut a hrát můžete buď sami, nebo až v tolika hráčích, kolik se vás vejde k jednomu stolu. Doporučená cenovka je zhruba 750 korun.

Jestli se ale spíše řadíte k příznivcům hororů, především slasherům, jistě by vás mohla zajímat party hra inspirovaná filmovou sérií Vřískot. Ta se v posledních letech úspěšně navrátila na plátna kin, takže to nyní chce zkusit i na stole. Ve 3 až 8 hráčích se budete pokoušet uniknout titulnímu Ghostfaceovi.

Bude to velice svižná karetní záležitost, která je obohacená doprovodnou aplikací, jež simuluje vrahův telefonát oběti. A aby atmosféra byla řádně umocněná, nechybí ani hlas Rogera L. Jacksona. Půjde o velice svižnou vybíjenou, jejíž doporučená cena je 430 korun. Oznámení doprovází i trailer.

Big Boss je dnes již německou klasikou Wolfganga Kramera, v níž hráči musí zdárně využít nastolený zlatý věk průmyslu. Proto založí své vlastní společnosti a budou investovat do nových odvětví, aby získali kapitál. Také kupují akcie vznikajících podniků a snaží se stát tím nejlepším místním magnátem.

Po letech tento titul vyjde v anglické verzi, která přichází s novým designem ve stylu art deco, ale také s doprovodnými komponenty, které lze využít za doprovodu věkem ozkoušených původních pravidel. Platí, že podnikat se sem může vydat 2 až 6 hráčů a trvat jim to v jednom sezení bude zhruba 90 minut. Cenovka je stejně jako u Star Treku nastavená na 750 korun.

Jestli ovšem máte chuť si vyzkoušet roli tatéra, umožní vám to deskovka Nuck Tats. Jde o novou párty hru se slovy, kde v každém kole jeden z hráčů představí nějakého zákazníka. Může to být celebrita, nějaká známá fiktivní postava, mýtické stvoření, v podstatě cokoliv. Ostatní hráči poté musí pro něj vytvořit tetování na kloubech, kdy nejlepší nápady jsou odměněné dýškem, jež se přetaví do vítězných bodů.

O neustálou zábavu se postará 250 karet, a to včetně prázdných, na které lze napsat vlastní nápady. Prostě krátká záležitost pro 3 až 6 lidí, kteří se na poli maximálně 40 minut nudit nebudou. Nuck Tats vychází stejně jako Vřískot na 430 korun a i k němu vyšel trailer.