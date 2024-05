Frostpunk je další hrou, která se dočká své stolní únikové varianty v sérii SideQuest

10. 5. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Loni v červenci se zrodila nová série únikových her SideQuest od tvůrců, kteří mají s tímto typem her bohaté zkušenosti. Ti si dali za cíl pod značko SideQuest zpracovávat jiné známé hry do jejich velmi odlišné podoby plné puzzlů.

Mezi prvními dvěma oznámenými hrami byly SideQuest: 7th Sea podle stolního RPG a SideQuest: Nemesis podle jedné z nejúspěšnějších deskovek v crowdfundingu. Druhá jmenovaná nakonec vyjde i v češtině jako SideQuest: Nemesis – Úniková hra.

Původní vydavatel Board&Dice nyní oznamuje třetí hru série – SideQuest: Frostpunk. Jak už název napovídá, tentokrát se bude vycházet z budovatelské survival videohry Frostpunk od tvůrců This War of Mine, která už se jedné stolní adaptace dočkala.

V její SideQuest variantě najdete opuštěný generátor a budete mít pouhých šest dní na jeho zprovoznění a zachránění vlastní skupinky přeživších. Každý den budete čelit obtížným morálním dilematům, potýkat se s neustálým nedostatkem uhlí, nadějí a nespokojeností svých lidí, což všechno ovlivní konec celého příběhu.

Z prvních obrázků můžete vykoukat, že středem hracího prostoru bude generátor vytvořený z krabičky hry, obklopený nejrůznějšími kartami, po nichž budete putovat s kartonovými figurkami. Vidíme i počítadla pro zmíněné uhlí, naději a nespokojenost, stejně jako cosi, co vypadá jako pořádně rozpálený tangram.

Hra SideQuest: Frostpunk vyjde 1. srpna během amerického veletrhu Gen Con, kde bude zároveň k vyzkoušení její kratší varianta, která by z případných zájemců měla udělat kupce hry. A nám nezbývá než doufat, že se po Nemesis dočkáme i Frostpunku v češtině.