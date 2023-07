Do obchodů dorazilo stolní Sea of Thieves: Voyage of Legends

24. 7. 2023 14:38 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Studio Steamforged Games to v poslední době nemělo lehké. Jeho důraz na stolní adaptace známých videoherních značek, častokrát s pořádnou porcí plastu a figurek, mu zřejmě začal poněkud komplikovat život, protože v květnu došlo k velkému propouštění zaměstnanců. Společnost ale stále funguje dál a posílá do obchodů svou další novinku – pirátské Sea of Thieves: Voyage of Legends.

Ano, jde o ještě další titul operující s oblíbenou herní značkou, tentokrát Sea of Thieves z PC a Xboxu od studia Rare. Se stolní adaptací pomohla dvojice návrhářů Mat Hart a Sherwin Matthews, která vzala známé propriety i vizuál (včetně herní mapy) a přepracovala je do kompetitivního hraní. A tentokrát se to obešlo bez financování na Kickstarteru.

Ve hře 2 až 4 kapitáni vyplují do zdejších nebezpečných vod, kde budou vyrážet na jednotlivé výpravy, prozkoumávat okolí, nacházet poklady a občas se pustí do křížku s různými známými nepřáteli, mezi nimiž nechybí bájný kraken a megalodon. Jak budou hráči postupovat, to je díky sandboxové povaze hry na nich. Vždy je ale hlavním úkolem získat co největší reputaci. Každý ovládá svou vlastní loď, kterou bude moct vylepšovat a najímat na ní dodatečné členy posádky, kteří porůznu vypomohou.

Sea of Thieves: Voyage of Legends vyšla oficiálně 21. července. Pokud byste si ji chtěli objednat přímo od vydavatelství, vyjde vás i s dopravou na zhruba 1 730 korun. Lepší ale bude chvíli počkat, a to ze dvou důvodů.

Prvním je, že pokud projedete různé české obchody, zjistíte, že budou nabízet anglickou verzi (pravděpodobně od srpna) za 1 399 korun, což i s dopravou vyjde lépe než ze zahraničí. Druhým důvodem je skutečnost, že zatím nikde nejsou dostupné pořádné ohlasy, ba ani oficiální pravidla. Takže můžeme pouze spekulovat, zda za to hra vůbec stojí. A vzhledem k historii společnosti je dobré být přinejmenším opatrný.