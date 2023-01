Deskovka Street Fighter V: Champion Edition Legends vám umožní kooperativně nabančit zlým otrapům

10. 1. 2023 10:47 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Ve spojení se stolní hrou Street Fighter V: Champion Edition Legends, která hráče přenese do světa známé japonské videoherní bojovky, jste v minulosti možná mohli slyšet jméno studia Blacklist Games, které ji připravovalo. To se ale nedávno tvorby vzdalo a projekt prodalo studiu Kolossal Games (Legendy západu, Mezo), které rozjelo vývoj pod vlastními křídly a docela úspěšně tak převzalo otěže a všechny s tím spojené nezbytnosti a povinnosti.

Kolossal Games aktuálně finalizují přípravy na spuštění crowdfundingové kampaně stolní adaptace, která odstartuje za 42 dní nikoliv na Kickstarteru, ale na konkurenční stránce Gamefound. Tam si už teď můžete podrobněji přečíst v tuto chvíli dostupné informace a kampaň sledovat, aby vám neuniklo její spuštění.

Pokud se hrou ještě nejste obeznámení, tak se jedná o kooperační bojovku pro 1 až 4 hráče, jejíž herní doba pro jedno sezení by se měla pohybovat do 90 minut. Jak asi očekáváte, přesunete se v ní do známého světa, kde si vyberete svou oblíbenou postavu (nebude chybět Ryu, Chun-li, Zangief nebo třeba Birdie), se kterou se pokusíte porazit jednoho ze zdejších záporáků a jeho přisluhovače.

Takové bojování proti bezpráví se bude dít za pomoci karet schopností, které se pokusíte zahrát tak, aby bylo spuštěno speciální kombo, jež má devastující účinky. Jednotlivé schopnosti však budete moci vylepšovat, kdy si na své přijdou i kostky.

Cenovka základní krabice je nastavená na 1 700 korun (za tuto cenu získáte i všechny případné odemknuté bonusové cíle), ale přirozeně je třeba počítat ještě s dopravou. V krabici naleznete dvanáct hrdinů s jejich miniaturami, čtyři záporáky (taktéž s figurkami) a několikero nohsledů, doplněných o další potřebné komponenty. V rámci kampaně navíc získáte ještě bonusovou postavu v podobě Dana.

Případné další informace se dozvíme 21. února, kdy dojde ke spuštění kampaně. Lze ale samozřejmě očekávat, že zájemci hru budou moci podpořit v rámci několika úrovní, které jim odemknou přístup k dalšímu bonusovému obsahu.