Deskovka podle videohry Children of Morta se obejde bez figurek a překvapí tak cenou

9. 5. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Z kraje letošního února jsme se dozvěděli o existenci deskové hry Children of Morta: The Board Game podle stejnojmenné akční videohry a teď konečně došlo na slibovanou kickstarterovou kampaň.

Zájemci o stolní adaptaci této famózní videohry tak mohou vyrazit na Kickstarter a rozmyslet si, zda jim bude stačit poměrně dostupná základní krabice, nebo se plácnou přes kapsu a vyšperkují si ji luxusními komponenty.

Children of Morta: The Board Game je kooperativní deskovka pro až 4 hráče s plnohodnotným sólem na 45 minut, v níž se každý hráč chopí jednoho člena rodiny Bergsonových a vydá se do nebezpečné divočiny čelit monstrům.

Celá hra je postavená na pytlíku plném žetonů vlastností, který je sdílený mezi všemi hráči. Ve zkouškách si z něj taháte žetony a s jejich pomocí na své desce hráče aktivujete nejrůznější schopnosti (od zisku zdrojů po útok na nestvůru), přičemž žetony se barevně musí shodovat (nebo použijete dva jakékoliv coby žolíka).

zdroj: Roomiz Games

Hra se hraje v knize, čímž je zásadně urychlená příprava a jako skupina si vybíráte z několika cest vedoucích ke splnění vašeho úkolu. Můžete jít kratší trasou a příliš neriskovat, případně delší s možností se více vylepšit.

Po vzoru videohry se tu na konec nedostanete na první pokus. Příběhový režim má šest kapitol, ale jakmile jeden z vás padne v boji, musíte se vrátit domů a zkusit to znovu. Nicméně příští pokus už bude o něco snazší, jelikož si po každém návratu domů vylepšíte své hrdiny (natrvalo do konce celé kampaně) a rozšíříte pytlík o nové žetonky.

Díky tomu, že žetony vlastností jsou sdílené mezi všemi hráči v jediném pytlíku, se nemusíte vázat na jednu skupinu hráčů. V průběhu kampaně může kdokoliv odejít, někdo jiný přijít a klidně se může měnit i počet hráčů.

zdroj: Roomiz Games

Kromě příběhového módu si můžete zahrát ještě režim výzvy, v němž musíte porazit na jeden zátah všechny bosse. Zde se ještě víc promítne videoherní roguelike složka, protože po smrti přijdete o veškerý postup hrou a jen párkrát se vám stane, že po splnění úkolu se trvale vylepšíte a lehce se vám tak zvýší šance na poražení finálního bosse.

Tvůrci navíc nevsadili na zásobu figurek, takže si Children of Morta: The Board Game můžete pořídit za velice příjemných 1 050 korun. V krabici najdete stovky karet, kostky, zásobu žetonů, pytlík a za tuto cenu překvapivě i dvouvrstvé desky postav.

Nechybí ale možnost připlatit za deluxe verzi, která stojí už 2 tisíce a láká na kovové mince, kovové žetony označující prvního hráče a skupinu hráčů na plánu, potištěné akrylové žetony a krabičky na karty.

No a pak je tu ještě za 2 700 korun varianta s neoprenovými podložkami a pořádně vylepšenými a zvětšenými kostkami (obě tyto položky si můžete přikoupit i zvlášť). Poštovné se pohybuje od 440 do 535 korun a ještě budete platit daň.

V rámci kampaně navíc dostanete minirozšíření s 15 kartami talentů, které nebude dostupné v obchodech, stejně jako odemčené dodatečné cíle. V době psaní článku zbývá do konce kampaně 21 dní a podařilo se vybrat 1,35 milionů korun, což odemklo zatím jen dvě nové karty kapitol.

V případě zájmu si můžete přečíst pravidla a hru si vyzkoušet v Tabletopii. Deskovka Children of Morta: The Board Game vyjde příští rok v březnu.