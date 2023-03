Deskovka podle úspěšné počítačové hry Sally Face je úspěšná na Kickstarteru

7. 3. 2023 14:54 | Deskovky | autor: Michal Krupička

První epizoda prapodivné adventury Sally Face vyšla na Steamu roku 2016 a od té doby si získala srdce mnoha hráčů. Postaral se o ní jediný člověk jménem Steve Gabry a využil svého výtvarného, programátorského i hudebního talentu. Jeho inspirace animáky z devadesátek kombinovaných s osobními nočními můrami si získala srdce hráčů. Na Steamu si s téměř třinácti a půl tisíci uživatelských recenzí drží fantastické skóre 97 %. Podívala se ale i na konzole.

Teď příběh Sala Fishera, který po tragické autonehodě ztratil matku a jeho tvář je nahrazená protetikou, přichází i v podobě deskové hry na Kickstarter. Kampaň má na svědomí Maestro média, vydavatel třeba i karetní adaptace The Binding of Isaac s podtitulem Four Souls, tedy další počítačové hry, která se svou podivností Sally Face minimálně podobá.

Deskovka Sally Face: Strange Nightmares vás zavede zpět do domu Addison Apartments. Budete spolupracovat, abyste přežili čtyři kapitoly, které jsou inspirované samotnou předlohou. Nicméně systém karet událostí bude scénář pokaždé měnit a nutit hráče se adaptovat na nové podmínky hry i příběhu.

zdroj: Maestro Media

Budete tak vyšetřovat vraždu paní Sandersonové, vyhýbat se policii i vrahovi, řešit problémy s duchy, poznávat podivné sousedy a v samotném finále se postavíte kultistům, kteří se rozhodli založit si tajný chrám přímo pod domem. Mezitím se budete snažit přežít v kůži titulního Sala nebo jednoho z jeho přátel. Kromě fyzické újmy hrozí i ta psychická a bude tak potřeba obezřetně sledovat jak hodnoty zdraví, tak příčetnosti.

Samotnou desku pak tvoří jednotlivá patra domu a jeho pokojů. Ty i karty událostí se každou hru tahají náhodně. Postavu dostanete zase v podobě stylové dobové konzole, na níž budete počítat životy i příčetnost, a která navíc obsahuje nápovědu o průběhu každého tahu. Celá hra vypadá přesně v duchu předlohy, což je nutné ocenit (ostatně za ní stojí sám autor).

Kampaň už v době psaní článku vybrala solidních sto osmdesát tisíc dolarů (přes 4 miliony korun). Díky tomu se odemykají nové karty pro hru, čímž se se zvyšuje její rozmanitost, stejně jako se její komponenty stávají kvalitnější. Zároveň je možné si přikoupit třička, vinyly, figurky, misky na vrhání kostek nebo třeba boxy s náhodným obsahem.

Pokud by vám to nestačilo, další nabídka je na samotných oficiálních stránkách autora včetně populárních PoP! figurek, což jen dokazuje popularitu hry. No a je k tomu důvod. Stylizace, zneklidňující výjevy a kompletní ujetost prostě umí chytnout. Nezbývá než doufat, že se deskovce povede navodit alespoň podobnou atmosféru jako videohře. Podle toho, co nám ale tvůrci zatím ukázali, k tomu má solidně nakročeno. Ostatně si to můžete sami ověřit v demoverzi hry v Tabletop simulator.