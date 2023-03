Chaos a výbuchy v Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery půjde okusit i v češtině

1. 3. 2023 15:16 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Looter-shooter videoherní série Borderlands si mezi hráči vytvořila mnoho příznivců, které oslovila nejen komiksovým stylem, bláznivostí světa a pořádnou dávkou akce, ale také trochu ujetým humorem a obřím zástupem různých zbraní, jež na vás padaly doslova i ze záchodů. Ze značky se tak postupně stala multiplatformní záležitost, která se brzy dočká i filmu. A samozřejmě nesmí chybět ani deskovka, jako je Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery, která díky vydavatelství Blackfire vyjde u nás i v českém překladu. Jen ještě nevíme kdy.

Jestli vám titul proletěl pod radarem, tak koncem roku 2021 úspěšně proběhla jeho kampaň na Kickstarteru, kde vybral přes 43 milionů korun (značka jednoduše táhne). Do domácností podporovatelů pak měl dorazit během listopadu 2022, avšak produkce se poněkud zpozdila, takže zájemci stále musí čekat. Nicméně podle prvních zvěstí to vypadá, že se nebude jednat o další hru, jejíž největší silou je velká značka, ale zjevně to bude příjemný zážitek i v rámci samotného hraní.

Každopádně o návrh se postaral John Kovaleski, který má s převáděním známých značek do deskoherní podoby docela bohaté zkušenosti, jelikož jeho prsty jsou ve hrách Star Trek: Ascendancy, Spartacus: A Game of Blood and Treachery a Firefly: The Game. Jako vydavatel zde figuruje Monster Fight Club. Herně jde o kooperativní titul pro 2 až 4 hráče, ale pustit se do něj mohou i pravověrní sólisté. A samozřejmě to celé chce být zážitkem, který bude zdárně zachycovat esenci předlohy.

To znamená, že se s vámi vybranou postavou (známí hrdinové Moze, Iron Bear, Mordecai, Bloodwing, Amara a Salvador) postavíte do titulní arény, ve které budete porážet hordy nepřátel z řad banditů a jiné verbeže, abyste ukázali, že jste ten největší nakopávač prd…zádinek. Samozřejmě ale během toho budete sbírat nepřeberné množství lootu v podobě žetonků, vše doprovázené hromadou figurek. Podrobněji se o průběhu hry dozvíte v pravidlech, které jsou dostupné na kartě hry.

Jestli patříte k příznivcům značky, dost možná se bude jednat o splněný sen, i kdyby se nakonec o příliš zábavnou záležitost nejednalo. Je ale určitě příjemné, že se Borderlands: Mister Torgue’s Arena of Badassery dočká péče i v našich končinách. Alespoň tak dojde na zrušení překážky v podobě jazykové bariéry, díky čemuž se k němu určitě dostane větší množství lidí.