Dead by Daylight: Desková hra – recenze stolní adaptace populární hororové videohry

14. 3. 2023 17:04 | Deskovky | autor: Štěpán Jura

Dead by Daylight: Desková hra je stolní adaptace stejnojmenné populární videohry, která čerpá z žánrů hororu a survivalu, do nichž přimíchává ještě systém asymetrie jednotlivých hráčů. Cíl a prostředí deskové verze je stejný jako u její videoherní předlohy: Čtveřice přeživších chudáků se potřebuje dostat z arény tím, že opraví generátory, které napájí únikovou bránu, jež je jejich cestou ke svobodě.

Přeživší se pohybují po herním poli pomocí karet pohybů, které jim umožňují přesouvat se z lokace do lokace. Do každé lokace na mapě vede několik cest, které závisí na typu karty. Z/do některých místností se jde jen plížit, z jiných můžete jen vyběhnout, a je proto potřeba myslet dopředu, kam se pohnout a jak koordinovat svůj postup (obzvlášť pokud ovládáte více postav najednou, aby se vám nějaká někde „nezasekla“).

Pokud vás totiž není plný počet pěti hráčů, tedy pět, musí 1 až 2 hráči ovládat dvojici přeživších, kteří mají společné aktivační karty. V jednotlivých místnostech pak nalézají náhodně generované předměty z předem předpřipravených kategorií. Kromě již zmíněných generátorů či únikové brány to může být například lékárnička, opravárenské nářadí nebo palety, které – jak možná víte z videoherní předlohy – můžete hodit na cestu a zbrzdit tak zabijáka/monstrum.

Ten dělá vše pro to, aby snahy přeživších překazil, přičemž jeho cílem je vyloženě všechny hráče pochytat a obětovat tajemné entitě, která všechny v aréně drží. Ve hře je víc zabijáků a každý má své vlastní speciální schopnosti, které mu umožňují vymýšlet různé strategie a plány pro zabíjení ostatních.

zdroj: Vlastní foto autora

Zabiják se pohybuje po herním poli také pomocí karet akcí, které mu navíc umožňují provádět různé speciální schopnosti. Na rozdíl od přeživších se neaktivuje jednou kartou, ale dvěma různými, díky čemuž je vždy rychlejší než přeživší (nehledě ještě na speciální schopnosti, které zabijákovi často dovolují extra pohyb).

I v deskoherní variantě platí fakt z videohry, že když monstrum chytne přeživšího, prvně jej zraní (v deskovce znázorněno nacvakávacím krvavým podstavcem) a až při druhé příležitosti jej chytne a musí odnést na hák. Stejně jako ve videohře se musí prvně dostat k háku a přeživší má do té doby šanci se hodem kostky vysmeknout. Takže nehrozí, že někoho zabije za jedno kolo, což by v teorii s dvěma aktivacemi mohl.

Hodů kostkou ale obecně ve hře moc není – jen na vytrhnutí se vrahovi při cestě na hák a na opravu generátorů, které se navíc provádí na šestistěnce s obrázky, která má 1 neúspěch, 1 velký úspěch a 4 obyčejné úspěchy, takže hra je vskutku primárně o taktice a ne o štěstí a házení kostkami, což u tohoto typu atmosférických deskovek nikdy není jisté, protože si naopak většinou libují v házení kyblíčků kostiček.

zdroj: Vlastní foto autora

Dead by Daylight: Desková hra obsahuje kvalitní a pečlivě zpracované herní komponenty včetně figurek, karet s ilustracemi ze hry a herní desky, které reprezentují herní pole. Design figurek i herních komponent je věrný videohernímu originálu a skilly postav mají totožnou grafiku jako jejich videoherní předloha.

Kvalita modelů se sice nevyrovná třeba figurkovkám od CMON, ale jakožto lepší herní tokeny jsou více než dostatečné a případně po nabarvení vypadají fakt pěkně. Rozhodně se nejedná o žádné polorozteklé miniatury, které vůbec neodpovídají promo obrázkům či renderům, jak to některé hry původně z Kickstarteru občas mají.

Ovšem jeden kickstarterový neduh hra přece jen má, a to exkluzivní obsah, který není (a nebude) pro běžné vydání nikdy dostupný. Což většinou zas tolik nevadí, ale u Dead by Daylight je ten „problém“, že se tak do hry dostala jen část přeživších či monster a zbytek už si nikdy nekoupíte.

zdroj: Vlastní foto autora

V základní hře s překvapením není ani The Huntress, která patří k nejoblíbenějším postávám předlohy (můžeme jen spekulovat, zda to měl či neměl být tahák ke koupi sběratelské edice na Kickstarteru) či The Plague, kterou mám osobně z videoherní předlohy nejraději, ale na stole si za ni bohužel nikdy nezahraju.

V rámci kickstarterové kampaně byly exkluzivní i ikonické háky, na které se zavěšují přeživší chycení vrahem. Což je trošku nešťastné nejen proto, že jsou přeživší na háku více cool, ale i proto, že všechny figurky přeživších mají v zádech velkou díru právě proto, aby se mohli zavěsit.

Jenže v záklaldní krabici nemají na co. Naštěstí pro nás český vydavatel hry TLAMA games udělal svoje vlastní háky, které si můžete přikoupit. Fungují skvěle, jsou i pohyblivé, a dostanete navíc pro jistotu i náhradní háčky, byť za několik her se jim u mě nic nestalo a ani nevypadají, že by se měly zničit.

Celkově lze říci, že Dead by Daylight: Desková hra je skvělou deskovkou pro fanoušky videohry i pro ty, kteří ji neznají. Nabízí velmi poutavý a adrenalinový zážitek, který hráče baví a napíná a díky různým postavám, schopnostem a herním módům poskytuje dostatek variability a možností pro opakované hraní.

Jedinou nevýhodu vidím potenciálně v tom, že hra je prakticky bez náhody v kostkách a je jenom o plánování a taktice, tudíž zkušení hráči jsou schopní si nezkušeného zabijáka neskutečně povodit. Ale i na to hra myslí a doporučuje, aby vraha hrál vždy ten nejzkušenější hráč.