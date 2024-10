Cyberpunk 2077: The Board Game je druhým nejúspěšnějším projektem na Gamefoundu

2. 10. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Polské studio Go on Board si spojíte především s deskoherními projekty ze světa Zaklínače, jmenovitě Zaklínač: Starý svět a The Witcher: Path of Destiny. Vzhledem k velkému úspěchu obou her se spolupráce s vývojářským celkem CD Projekt RED pouze a jen umocnila, což dalo za vznik Cyberpunk 2077: The Board Game – už druhému stolnímu výletu do Night City, kde se s ostatními hráči budete snažit vylézt nahoru po potravním řetězci.

I když se titul oznámil už v březnu letošního roku, crowdfundingová kampaň odstartovala až v září. Úspěch to byl nezměrný, jelikož se povedlo vybrat téměř 7,7 milionů dolarů, tedy zhruba 175 milionů korun. O mohutnosti této částky svědčí skutečnost, že jde o druhý nejúspěšnější projekt na Gamefoundu, který dosavadního držitele stříbrné medaile (ISS Vanguard se 4,9 miliony dolarů) překonal s levou zadní.

Přestože se nepovedlo dotáhnout až na úplného rekordmana, kterým je s 12,1 miliony dolary Nemesis: Retaliation, stále jde o nezměrný úspěch. Dosud největší pro studio Go on Board, jelikož se Zaklínač: Starý svět povedlo překonat o necelých 100 000 dolarů. Dosáhnutí takového čísla zároveň celek utvrdilo v tom, že přesun z Kickstarteru na Gamefound byl dobrým krokem (děkujeme webu BoardGameWire).

Zastupitelé jsou spokojení s tím, že oba jejich zde dosud spuštěné projekty se dostaly do žebříčku 10 nejsilnějších projektů platformy a proto s ní budou pracovat i nadále.

„Se změnou jsme spokojení. Se společností Gamefound jsme spolupracovali už před přechodem, a protože se nám všechny funkce, které nabízí a zavádějí, velmi líbí, byla pro nás změna samozřejmá. Na Gamefoundu jsme měli dvě velké kampaně a budeme zde vytvářet i ty budoucí,“ sdělil mluvčí firmy webu BoardGameWire.

Samozřejmě někteří zlí jazykové by mohli tvrdit, že za úspěchem stojí především silná značka. Z tohoto pohledu je nicméně třeba připomenout Cyberpunk 2077: Gangy Night City od CMON, které v roce 2022 na Kickstarteru vybraly téměř 887 tisíc dolarů, což je vyloženě zlomek oproti probírané konkurenci.

Lidé z Go on Board se po kampani plně vrhli do vývoje a produkce, aby se pokusili zabezpečit hladký průběh a nedošlo na nějaká nepříjemná zpoždění, jaká aktuálně zažívá The Witcher: Path of Destiny. Ten je v těchto dobách zhruba 5 měsíců pozadu, a to kvůli některým komponentům z prototypu, jež nesplnily standardy společnosti. Aktuálně se tak počítá, že hra by měla dorazit v průběhu května.