CMON chystá další deskovku podle God of War. Tentokrát už s plastovými figurkami

7. 11. 2023 9:44 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Tento týden je zjevně zasvěcený hráčům, kteří si libují jak v deskovkách, tak ve videohrách. Na oznámení stolní hry a stolního RPG podle Diabla totiž navazuje další zpráva týkající se hry z produkce Sony – God of War.

Někteří z vás si jistě vzpomenou, že dobrodružství mocného Krata a jeho syna Atrea z roku 2018 se dočkalo docela povedené kooperativní hry, která vyšla i v češtině díky Blackfire. Stejně jako v případě první stolní adaptace Bloodborne od stejného studia CMON jde o ryze karetní hru, až později se Bloodborne dočkal výborné velké deskovky s plastovými miniaturami, které jsou s tímto studiem neodmyslitelně spjaté.

Vždycky jsem si říkal, že to byla trochu promarněná příležitost nevytvořit něco podobného i pro God of War, kde by se spousta monster v plastu na stole vyjímala. A ono stačilo jen počkat.

CMON totiž na své vlastní výstavě v Thajsku oznámil novou deskovou hru, která obsáhne krásné figurky a trochu překvapivě bude stále vycházet z videohry God of War z roku 2018 a ne z novějšího loňského dílu God of War Ragnarök.

V tuto chvíli dostáváme jen jeden obrázek s figurkami dvou zmíněných hrdinů a příslib, že se tvůrci snažili ze všech sil zachytit podstatu videohry. Až sami hráči posoudí, zda se jim to povedlo, a to v půlce roku 2025, na kdy se plánuje vydání hry. Tomu však bude předcházet v půlce roku 2024 crowdfundingová kampaň.