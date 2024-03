Chystá se oficiální adaptace hororové nechuťárny Dům tisíce mrtvol

14. 3. 2024 9:00 | Deskovky | autor: Ondřej Partl

Chtělo by se už pomalu říct, že se studio Trick or Treat stává expertem na stolní adaptace známých hororových značek. V minulém roce se mu totiž povedlo vydat jak asymetrický Halloween se skrytým pohybem, tak i naháněčku The Texas Chainsaw Massacre: Board Game. A letos se tato „řada“ rozšíří o dalšího člena, tentokrát v podobě kooperativního House of 1000 Corpses.

Fanoušci hororu jistě okamžitě pochopili, že se zde bude pracovat s látkou stejnojmenné filmové prvotiny Roba Zombieho, který se v ní odkazuje na hromadu klasik, vykrádá Texaský masakr motorovou pilou a do toho míchá hektolitry nevkusu, krve a vnitřností za doprovodu výborného soundtracku. A i když se třeba v našich končinách film netěší takovému oblíbení, v jistých kruzích hororových nadšenců se jedná vlastně o kult (dle mého je však lepší volné pokračování Vyvrženci z pekla).

Deskovka se každopádně bude zuby nehty držet své předlohy, takže se jeden až čtyři hráči zhostí role jednotlivých členů šílené rodiny Fireflyových, kteří se budou pohybovat po svém domě, kde hledají přeživší, aby je mohl potkat nepříjemný osud u „doktora“. Během toho se navíc musí vyhýbat šerifovi Georgi Wydellovi, což může být komplikované, protože času není nazbyt a „ukazatel krve“ se musí udržovat naplněný. A jakmile z domu unikne příliš mnoho obětí, objeví se policisté, kteří rodinné vraždění ukončí.

Návrhář Nick Badagliacca přišel v rámci ozvláštnění zážitku se zajímavým systémem, který hráče trestá za příliš mnoho stejných akcí zahraných po sobě. Už z principu věci je pak jasné, že přístupnost této pohnuté zábavy míří na dospělejší hráče, kterým je alespoň 17 let. Ti se mohou těšit na partie, jejichž časové rozpětí se bude pohybovat od půl hodiny až po celou.

House of 1000 Corpses by mělo vyjít v průběhu letošního roku za doporučenou cenu v přepočtu zhruba 1 400 korun. Deskovka je dalším krokem v prohloubení vztahu studia se Zombiem, s nímž spolupracovali už dříve na různých maskách a figurkách. Práva na Dům tisíce mrtvol jinak dříve držela společnost NECA, která vytvářela sběratelské předměty v dobách největší popularity filmu a vydání zmíněného pokračování.