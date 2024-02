Chystá se nová mobilní verze sběratelské karetní hry Pokémon s „pohlcujícími kartami“

28. 2. 2024 15:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Sběratelská karetní hra Pokémon baví obrovské množství hráčů už téměř 28 let a stojí víc než důstojně po boku obdobné stálice – Magic: The Gathering. A zrovna Magicy se už spoustu let mohou chlubit velmi kvalitní digitální verzí zvanou Arena, dostupnou na počítačích i telefonech.

Obdobný servis pro Pokémony na sebe nenechal dlouho čekat, když už pár let můžete hrát digitální adaptaci Pokémon Trading Card Game Live. Té se ale rodí nečekaná konkurence ze stejné stáje.

zdroj: The Pokémon Company

Rovnou trojice spolupracujících studií oznamuje Pokémon Trading Card Game Pocket, tedy prozatím ryze mobilní verzi karetní hry, kterou rozjedete na zařízeních s Androidem a iOS někdy v průběhu letošního roku.

Hra má nabídnout zjednodušené souboje postavené na klasickém systému stolní předlohy, díky čemuž budou svižnější, což na mobilní platformě dává smysl. Nicméně první trailer se na hru jako takovou vůbec nesoustředí, když do popředí dává sběratelskou část tohoto koníčku.

I v mobilní verzi si budete tvořit svou vlastní kolekci karet v nejrůznějších variantách, z nichž nejvíc zaujme takzvaná „immersive“, která vám umožní doslova se ponořit do ilustrace. Vidíte na obrázku Pikachua? Jedním tapnutím vás kamera provede lesem za ním a odhalí další tvory.

V tuto chvíli se nedozvídáme, jakou cenovou politiku tvůrci zvolili, ale víme, že denně otevřeme zadarmo dva boostery a hra bude takzvaně free-to-start, ať už to znamená cokoli.

Kdo ví, proč se tvůrci vyhýbají mnohem běžnější formulaci free-to-play a nabízí se tedy otázka, zda bude vůbec možné si zahrát zadarmo. To se dozvíme nejpozději s vydáním Pokémon Trading Card Game Pocket, kdy se rovněž ukáže, jaké místo zaujme po boku staršího Live.