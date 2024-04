Chystá se deskovka The Mandalorian: Adventures od tvůrce Star Wars: Rebelie

26. 4. 2024 14:00 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Unexpected Games vlastněné uznávaným designérem Coreyem Konieczkem oznamuje svůj nejbližší projekt The Mandalorian: Adventures, který bude postavený na první sérii seriálu The Mandalorian od Disneyho, jenž je zasazený do univerza Star Wars.

Půjde o primárně kooperativní hru pro 1 až 4 hráče na pouhých 30 až 60 minut, v níž budete hrát za jednu z osmi postav seriálu, kde se každá pyšní svým vlastním balíčkem karet a jiným přístupem k řešení úkolů a boji s nepřáteli.

Karty hrajete k pozicím u herního plánu s tím, že číslo na kartě určí například počet pohybů nebo sílu útoku, přičemž když kartu zahrajete do jí určeného slotu, můžete využít i speciální akci. Ale s hraním karet musíte být opatrní – jakmile na jedné pozici bude součet jejich hodnot 5, spustí se určitá událost, a pokud toto číslo dokonce převýšíte, budete čelit vyložené krizi.

Jednotliví hrdinové jsou kromě karetních balíčků zastoupení také kartonovými figurkami, s nimiž se budete pohybovat po bojištích v příběhové knize v rámci jednotlivých scénářů, jimž předchází komiksový úvod, zatímco nepřátelé jsou ztvárnění jen žetonky.

zdroj: Unexpected Games

V krabici je tedy přes 200 karet, téměř 150 žetonů a dvě obálky, jejichž obsahem jsou dva dodatečné herní módy, které vám okoření jednotlivé scénáře. Nejedná se totiž o kampaňovou hru a můžete si kdykoliv zahrát libovolný scénář a přidat tak do něj pravidla třeba pro zrádce, kdy se na začátku partie rozdají karty s věrností a někdo tak může tajně pracovat proti spoluhráčům.

Tvůrce se navíc rozhodl pro moc hezké pravidlo pro hráče, kteří neradi hrají za ty zlé, ale zároveň se chtějí účastnit partie se skrytým zrádcem – stačí jim hrát za samotného Mandaloriana, který je vždy kladná postava.

Rovněž dobrým rozhodnutím by mohlo být postupné dávkování pravidel. Příručka vás naučí naprosté základy, s nimiž odehrajete první scénář a pak postupně čtete karty z předpřipraveného balíčku, které nabalují další pravidla.

Autor hry Corey Konieczka, který stojí například za deskovkami Battlestar Galactica, Eldirtch Horror, Gears of War či Iniciativa, kterou vytvořil ve svém studiu Unexpected Games, se díky The Mandalorian: Adventures po letech vrátí ke značce Star Wars.

To jemu totiž vděčíme za opěvovaný kousek Star Wars: Rebelie, vytvořil i Star Wars: Vnější okraj a Star Wars: Destiny. Hra The Mandalorian: Adventures je na americkém trhu naceněná na 50 dolarů, tedy 1 170 korun a vyjde tam 2. srpna.

Můžeme jen doufat, že se jí ujme i některý český vydavatel, kde by se nabízel Blackfire. Ten totiž nejenže má v portfoliu hromadu her podle Star Wars, ale s autorem a jeho studiem už dříve spolupracoval na zmíněné Iniciativě.