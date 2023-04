Boardcubator dává stolní Kingdom Come k ledu

28. 4. 2023 8:45 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Brněnské studio Boardcubator (Project L) po dva roky vyvíjelo ambiciózní stolní adaptaci českého videoherního RPG Kingdom Come: Deliverance, s níž v druhé půli loňského roku zamířilo na Gamefound. A přestože se podařilo vybrat požadované peníze, tvůrci kampaň zrušili, přiznali, že potřebovali vybrat mnohem víc a v tu chvíli oznámili i zavření studia.

Jak už ale možná víte, Boardcubator povstal z mrtvých, zahojil se na nové kampani na Kickstarteru pro svůj nejúspěšnější titul Project L (dotisk s novým rozšířením) a bude nějakým způsobem fungovat dál. S oživením studia se samozřejmě nabízí otázka, co bude s deskovkou Kingdom Come? A odpověď přišla.

„Navzdory původně slibným jednáním se ukázalo, že kombinace drahých nákladů na vývoj a nejistoty, která v současné době panuje v odvětví deskových her, nepřeje ambiciózním průkopnickým projektům,“ stojí ve zprávě zaslané podporovatelům zrušené kampaně.

Tvůrcům se zkrátka nepodařilo najít jediného partnera, který by byl ochotný projekt zafinancovat a pomohl tak studiu dotáhnout ho do konce. Hra Kingdom Come: Deliverance – The Board Game se proto ukládá k ledu na neurčito.

Neznamená to ale, že by se hra v nějaké podobě nikdy neobjevila. Tvůrci jsou odhodlaní začít stavět na jejích solidních základech něco, co bude mít mnohem přímočařejší výrobu, a tudíž nižší náklady. Ostatně jádro hry je de facto engine, na němž může běžet libovolná příběhová kooperativní hra se středověkým, moderním či sci-fi zasazením. Jakmile se dozvíme něco nového o plánech studia, budeme vás informovat.