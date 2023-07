Bloodborne: Desková hra – Opuštěný hrad Cainhurst – recenze nové kampaně

13. 7. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Jan Plachý

Bylo tomu tak a vždy tomu tak bude: Bohatí proti chudým, cech proti kultu a Popravčí proti Ohavnokrevným. Je tomu již dávno, co se zahájila očista podivného hradu Cainhurst, který byl plný aristokratů. Zvrhlých aristokratů. Tehdy tuto očistu provedli válečníci paktu Popravčích a dali si opravdu záležet.

Zvuky boje a výkřiky se dlouho nesly širokým údolím a Popravčí svou práci nejspíš udělali pořádně, protože do dnešních dní působí hrad chladně a opuštěně. Ale jako správný lovec cítíte, že vás k němu něco táhne a buďte ujištění, že dojem prázdnoty je pravdivý stejně jako tajemství, které zde můžete odhalit. Vydejme se proto spolu k zapomenutému hradu Cainhurst!

Ať udělám úvod jakýkoliv, všem je asi jasné, že Opuštěný hrad Cainhurst nebude až tak opuštěný. To by přece jinak byla krabice tohoto rozšíření pro stolní hru Bloodborne taky prázdná... Naštěstí není, ale oproti jejímu bratříčkovi, tedy nedávno recenzovaným Katakombám Kalicha, se nejedná o tak našlapanou krabici. Po otevření naleznete všeho všudy 11 mapových dílů, 18 plastových figurek, dva bossáky a především novou kampaň.

zdroj: Vlastní foto autora

Pouze jedna kampaň? Není to málo?

Ano, kampaň bude asi největší důvod, proč si toto rozšíření pořídit. Nášup nepřátel, bossů a dalších vychytávek můžeme dostat v již zmiňovaných Katakombách Kalicha. Takže otočíte-li krabici na její zadní stranu, dočtete se, že se můžete těšit na dvě kampaně. Zde bych tento smělý výrok maličko upřesnil, protože na vás čeká jedna kampaň, která se hned v úvodu rozdělí na dvě dějové linky.

Takže pěkně začnete ještě ve svém známém městě a pak už jen záleží, jak se rozhodnete: Budete následovat Královnin odkaz, nebo se přidáte k Mučednickému odkazu? Rozhodně není cílem recenze vám tady cokoli prozrazovat a ochuzovat vás o různá překvapení, která na vás čekají. Můžu však prozradit, že v krabici naleznete ještě jednu mikro kampaň – Zapomenutý odkaz.

Tu sice nevyužijete hned, ale máte ji možnost poznat v nějakém svém budoucím hraní hry Bloodborne, protože na vás v průběhu jakékoliv kampaně může vyskočit z balíčku předmětů obsílka z Cainhurstu a pozvat vás tak do své malé kampaně. Ale pozor, nejedná se o tu hlavní, o které jsem psal výše.

zdroj: Vlastní foto autora

Hraní kampaně

Aniž bych cokoliv prozrazoval, pokusím se zhodnotit kampaň, která vás čeká. Předně musím pochválit začátek kampaně, tedy že si svou cestu do hradu Cainhurst musíte najít. Bavilo mě to i proto, že se jedná o jedno sezení a k závěru vás čeká to zásadní rozhodnutí, tedy rozdělení příběhu. V průběhu hry tušíte, že ne vše, co vám je prezentované, je úplná pravda a u jedné z větví už v půlce příběhu předvídáte, jak to asi celé tehdy bylo.

Rozhodně vás nečekají náhlé zvraty, u kterých křičíte překvapením, ale plnění úkolů vás bavit bude. Možná zvládnete splnit všechny mise, ale u nás tomu tak nebylo a můžeme se tedy těšit na nové hraní, kdy poodkryjeme více z příběhu, a to u obou z dějových linek. Celkově se příběh povedl a hraní jsem si užíval, ale přišlo mi to bohužel kratší, než bych chtěl.

Přece jen se jedná o jeden balík rozdělený na dvě části a ke všemu je úvodní mise stejná pro obě dějové linky. Je fajn, že pokud se rozdělí příběh, rozdělí se i monstra, která v hradu potkáváte, čímž se mění i způsob lovu.

zdroj: Vlastní foto autora

Rozlehlost hradu Cainhurst a jeho obyvatelé

Jakmile se dostanete do hradu Cainhurst, a že to malou chvilku potrvá, zjistíte, že mapové dílky, které naleznete v rozšíření, použijete pouze pro tuto kampaň a použijete všech 11 dílů. Není zde žádné omezení na počet hráčů, což způsobuje, že ve dvou hráčích vám trvá delší dobu hrad prozkoumat. Jste tak ve větším tlaku na čas, ale útěchou může být, že během kampaně narazíte vždy jen na dva druhy monster.

Sice v hradu Cainhurst lovíte pokaždé jen dva typy monster, ale jejich kombinace vždy stojí za to. Ano, v seznamu komponentů stojí, že je zde sedm karet monster, ale to je takové malé tajemství, že v průběhu kampaně na vás občas vyskočí něco horšího, nebo dokonce většího, jako třeba dva bossáci.

Osobně se mi moc líbí Duch opuštěného hradu. Jde o krásnou éterickou dívku, která se pohybuje skrz zdi hradu a dokáže si tak velmi rychle najít toho otravného lovce, co si myslí, že tu zjedná pořádek. Takže jednou vám bodne dýku do zad, jindy použije svou éterickou podobu a celkově je tato slečna dosti otravná. Ale myšleno v dobrém!

zdroj: Vlastní foto autora

Chyby hrad Cainhurst neodpouští

Nejen lovec je podrobený zkoušce, zda ve svém lovu obstojí. Také český vydavatel musí čelit našim útokům a bohužel se objevilo několik chyb na kartách, které vás při lovu můžou zdržet nebo zmást. V krabici také naleznete dvakrát stejné dílky: Vchodová lucerna.

Dle vyjádření vydavatelství Blackfire jde o chyby na straně původního vydavatele CMON, který je měl už na svých originálních podkladech. A naštěstí na mapovém dílku krom nápisu není nic špatně a jde bez problémů používat. Ale raději to tu píši, aby vás to při rozbalení nemátlo.

zdroj: Vlastní foto autora

Kudy ven?

Jako velký milovník deskové hry Bloodborne mám z českého vydání rozšíření Opuštěný hrad Cainhurst ohromnou radost, a to i přes občasné chyby/nejasnosti v překladech. Kampaň nás s Kamčou bavila a užívali jsme si nová monstra i nové prostředí. Zároveň i závěrečné boje s padouchem jsou super a dají zabrat.

Osobně bych chtěl alespoň dvě tři kampaně, abych si hrad Cainhurst užil mnohem víc, ale doufám, že mě tam odvede ještě jeho Zapomenutý odkaz, až na něj někdy natrefím.

Plusem pro kupující může být i fakt, že si rozšíříte svou základní hru o další monstra a do Katakomb Kalicha přivedete nové bossáky, kterým se ve volném večeru můžete postavit. Nicméně, aniž bych byl nějak nenažraný, nebylo by na škodu, kdyby Opuštěný hrad Cainhurst představil i nějaké nové lovce a předměty. Ale to bych chtěl – a asi i očekával – u každého rozšíření.