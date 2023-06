Bloodborne: Desková hra – Katakomby Kalicha – recenze rozšiřujícího temného podzemí

28. 6. 2023 17:00 | Deskovky | autor: Jan Plachý

V roce 2021 se hráčům stolních her s titulem Bloodborne: Desková hra dostalo cti vybavit se loveckými zbraněmi, výzbrojí a nějakými těmi předměty a jít si zalovit do města Yharnam. Lov to byl náročný a pochybuji, že všichni, kdo do města zavítali, kompletně odhalili jeho tajemství. A zpráva, že se nalezla cesta do katakomb Kalicha, vám nijak nepomůže dořešit vše, co máte na povrchu rozdělané. Čeká vás totiž dlouhý sestup do temnoty. Do temnoty, ze které se jen tak někdo nevrátí.

Krabice velká skoro jako základ

Než zde vyjmenuji vše, co po otevření krabice rozšíření Katakomby Kalicha dostanete, pojďme si upřesnit jednu zásadní informaci: V katakombách nenaleznete žádnou novou kampaň ani příběh, který byste v chodbách arény mohli prozkoumávat.

Zde vás čeká pouze boj s monstry a různými bossáky, a dokonce souboj mezi samotnými lovci. Pokud tedy prahnete po dalším příběhu a kampani, které vám poodhalí nová tajemství světa Bloodborne, tak to musíte do rozšíření Opuštěný hrad Cainhurst, na které se podíváme příště.

Co tedy vše rozložíte na stůl po zakoupení rozšíření Katakomb Kalicha? Celkem úctyhodných 35 figurek, 12 mapových dílů, 4 nové lovce a pár desítek karet. Ano, takto to může působit, že toho ve velké krabici zase tolik není, ale v průběhu recenze se vám pokusím vysvětlit a ukázat, že opak je do značné míry pravdou.

zdroj: Vlastní foto autora

Pohár, kalich, to je jedno... Hlavně to přežít!

Největší částí celého rozšíření jsou právě katakomby Kalicha. Je to takový dungeon o jednom levelu, kde se lovci snaží probít hordami nepřátel, najít dvě páky a po jejich aktivování navštívit vytouženou arénu s pohlavárem. Toho pak stačí už jen porazit a máte vyhráno. Ale nebojte, taková jednohubka to zase nebude.

Zalovit si v katakombách Kalicha vyžaduje jen jedno sezení a dá se bez problémů dohrát za jeden večer, což považuji za veliké plus. Abyste mi dobře rozuměli, na základní hře mám velice rád její kampaně, které patří k jejím největším přednostem, ale tím, jak příběh vyžaduje více sezení a na něco takového není pokaždé čas, se mi do žil dostává této hry méně, než bych chtěl. A díky Kalichu si ji mohu užít častěji, nárazově.

Neznamená to přitom, že budete během hraní tohoto rozšíření o něco ochuzení. Autoři se totiž snažili, aby Kalich byl zajímavý právě i bez příběhu přidáním pastí, nových monster a především rituálů Kalicha.

zdroj: Vlastní foto autora

Jeden rituál je pro sraby

Absenci kampaně a příběhu bylo potřeba maličko nahradit, a proto přichází do katakomb nový druh karet – rituál Kalicha. Jedná se o sadu karet, z nichž si na začátku sezení náhodně vyberete tři rituály a položíte je viditelně na herní stůl. A pokud jste odvážní a opravdu si věříte, dejte si jich klidně víc.

První a zrovna nemilá část karty říká, jak se upravuje hra ve váš neprospěch. Jednou máte rychlejší monstra, jindy zjistíte, že vaše zdraví není úplně nejlepší nebo třeba naopak, že určitá monstra jsou zdravější, než je vám milé. Naštěstí vám druhá polovina karty říká, co máte udělat, aby se rituál zrušil, respektive kolik monster máte pobít, kolik předmětů odhodit atd.

V souhrnu by se tedy dalo říct, že pokaždé máte tři úkoly, které plníte během hledání vchodu do arény. Navíc při zrušení rituálu budete odměnění nejen ukončením negativního efektu, ale také možností si rychleji vylepšit postavu v budoucím snu. Osobně to vnímám jako takovou malou náplast na chybějící kampaň a možnost se lépe připravit na souboj s bossem.

Žádný krok není jistý

Než skočíme do arény na závěrečný boj, chci se zastavit nad drobností, která mě během procházení katakomb bavila. Tato zábava totiž rozhodně není bezpečná a občas se stane, že vás to bude hodně bolet. Ano, mluvím o pastech, které se objevují vždy, když vkročíte do nové místnosti.

Občas máte štěstí a místnost je čistá, ale někdy se může stát, že kolem sebe uslyšíte lítat šipky, jindy zazní zlověstná pružina od ostrého kyvadla nebo na vás může skočit skrytý nepřítel.

Vše výše řečené se schovává v malém balíčku karet, které jednoduše otáčíte vždy, když objevíte novou místnost. Je to sice drobnost, ale svým způsobem to vytváří malé, příjemné napětí a přiznejme si, když máte málo životů, váháte, zda tento krok není vaším posledním.

zdroj: Vlastní foto autora

Konečně aréna! Konec musí být na dosah ruky...

Pokud jste se dostali až sem, do arény, tak jste jistě unavení lovem, hledáním aktivačních pák a odolávání různým rituálům, které si hrají s vaší myslí. Ale tušíte správně, tohle prostě ještě není konec, ač jej máte skoro na dosah ruky. To, co nyní musíte udělat, není nic malého. Čeká vás totiž závěrečný boj s jedním šéfem, který tu celou dobu čeká jen na vás.

Nehledejte v tom žádnou složitost: Jednoduše se dostáváte na speciální mapový díl, který slouží pouze k souboji. Pokud se vám podaří závěrečného bosse zabít, přežili jste Katakomby Kalicha. Gratuluji!

Je jen na vás, jaký velikán bude na konci katakomb stát proti vám. Buď si ho vyberete náhodně ze všech, které máte k dispozici, nebo si zvolíte konkrétního, který vás nejvíc láká. Já osobně nemám rád, když bych měl potkat někoho, kdo mě v kampani teprve čeká, takže můj výběr je omezený jen na ty, které jsem už poznal nebo na dalších pět, které najdete přímo v tomto rozšíření.

zdroj: Vlastní foto autora

Není lovec jako lovec

Nebojte, rozhodně nezapomenu na další významné plus tohoto rozšíření – čtyři nové lovce, kteří obohatí nejen váš lov v katakombách, ale prakticky jakoukoliv kampaň či rozšíření, které se rozhodnete zahrát.

Je to pro mě asi největší přednostní celé krabice, protože mi to dává velkou dávku variability do budoucích hraní a nebojím se brzkého ohrání. Dokonce bych s některými postavami rád znovu prošel různé kampaně a užil si jejich nové schopnosti.

S lovci je tu spojený ještě jeden malý přídavný modul, který vám umožní hrát přímo proti sobě. Lovec jde proti lovci a hráči tak mohou zažít úplně jiný nádech Bloodbornu. Tento způsob hraní mi ale do hry moc nesedí, takže jsem ho nechal stranou s tím, že ho možná někdy vyzkouším, ale budu-li upřímný, raději si dám znovu již zahrané kampaně, než měnit kooperativku v jinou hru.

zdroj: Vlastní foto autora

Výborné rozšíření, ale…

V odstavcích výše jsem několikrát napsal, že mnoho částí krabice Katakomby Kalicha je pro mě velkým plusem. Jsem moc rád, že právě Kalich se dočkal české lokalizace od Blackfire a hráči mají možnost navštívit jeho katakomby. Přesto jsem si při rozbalování a výčtu všeho, co jsem si pořídil, vzpomněl na staré dobré časy vydavatelství Fantasy Flight Games.

Dostal jsem toho dost, ale mé srdce říká, že toho prostě mohlo být víc. Chybí mi tu obohacení karet pro základní hru, třeba nové karty vlastností nebo nášup předmětů, které bych mohl zařadit do běžných partií. Zde právě maličko narážím na dřívější politiku rozšíření od FFG, kdy se pokaždé rozšiřoval i základ a člověk měl pocit, že ho zavalila tuna novinek.

Je to škoda, protože by se jinak jednalo o naprosto dokonalé rozšíření, které by měli mít všichni. Berte to jen jako malé postesknutí nad možností, která zůstala nevyplněná, ale jinak se jedná o velmi povedené rozšíření, které nabízí nové varianty, jak si užít vaši oblíbenou deskovou hru Bloodborne.