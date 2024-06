Altaïr, Bayek, Kassandra a další vrazi se potkávají v Magic: The Gathering – Assassin’s Creed

19. 6. 2024 10:06 | Deskovky | autor: Patrik Hajda

Do karetní hry Magic: The Gathering se již brzy vkradou obávaní vrazi z videoherní série Assassin’s Creed v rámci další série z cyklu Universes Beyond, který se zaměřuje na prolínání oblíbeného TCG s ještě oblíbenějšími značkami.

Po postapokalyptickém Falloutu tak zavítáme do dávné minulosti, kde si to Templáři vyříkávali se Skrytými a jejich následovníky. Sada nazvaná jednoduše Magic: The gathering – Assassin’s Creed obsáhne přes sto karet s postavami a výjevy vybranými napříč celou videoherní sérii.

Takže tu narazíte na karty oblíbených hlavních hrdinů, jakými byli třeba Altaïr Ibn-La'Ahad, Ezio Auditore da Firenze, Bayek, Eivor či Kassandra, ale nechybí ani civilní „asasín“ Desmond Miles.

Společnost jim budou dělat i skutečné historické postavy jako Leonardo da Vinci či Kleopatra, kteří jsou spjatí s některými hrami. A další karty ztvární například neodmyslitelné kupky sena, řadové templářské rytíře, nejrůznější vraždy a spiknutí, a dokonce nechybí karta „orlího pohledu“, který vám zvýrazní cíle.

zdroj: Wizards of the Coast

Z herního hlediska přibyde jen jedna nová mechanika Freerunning, která vám umožní zahrát kartu levněji za předpokladu, že jste v daném tahu uštědřili svému soupeři zranění svým commandrem nebo – tematičtěji – asasínem. Jinak se vrací mechanismy Historic, Disguise a Cloak.

Edice vyjde v plné parádě již 5. července a na její karty se můžete podívat zde. V prodeji pak budou čtyři rozličné produkty. Je tu Collector booster s 10 kartami vyšších vzácností ve foilovém provedení a s možností najít karty v jejich nejrůznějších grafických úpravách.

zdroj: Wizards of the Coast

Dále můžete pořídit Bundle, který obsahuje devět Beyond boosterů, 40 celo obrázkových zemí (z toho 20 ve foilu), počítadlo životů, promo kartu a krabičku pro uložení komponent. Nechybí ani startovní sada se dvěma předpřipravenými 60karetními balíčky.

A konečně již zmíněné Beyond boostery, které si s touto sadou odbijí svou premiéru. Obsahují všehovšudy 7 karet, z toho 3 uncommon, 1 rare nebo mythic rare, 1 foil a na zbylých dvou slotech může být země, foilovka, mythic rare či alternativní varianta běžné karty. Podrobné informace o nové sadě hledejte zde.

A protože by toho stále mohlo být málo, tak se později v letošním roce dočkáte ještě nášupu v podobě produktu řady Secret Lair zaměřeného rovněž na Assassin’s Creed. Ten se nám ale představí až někdy v budoucnu.