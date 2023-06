Představujeme Conquest, svěží alternativu fantasy Warhammeru

8. 6. 2023 17:00 | Wargaming | autor: Jakub Kutil

„Držte linii! Štíty pevně před sebe,“ ten rozkaz vytrhl Dunstana z hrůzy. Hrůzy, která se dostavila při každém pohledu na tu ohavnost drtící jednotku halapartníků. Tyčila se nad vším na bojišti, vysoká jako mlýn. Dva páry nohou, drápy delší než meče sekající brnění, maso i kosti jako uzrálé klasy na poli. A nevydala jediné slovo, jen vytí, snad jako by trpěla víc než její oběti.

„Rytíři řádu přijdou, my tady nechcípneme,“ ozvalo se po jeho levici. Tvář muže, který promluvil, hyzdila dlouhá jizva. Dunstan přemýšlel, v které dávné bitvě k ní přišel. Sám zažil pár šarvátek a jedno obléhání. Muž byl už od pohledu veterán mající za sebou roky tažení a stovky bitev. Navíc pro Dunstana to bylo poprvé, co bojoval proti silám Kupeckého prince a všem jeho klonům a zrůdám.

„Připravte se,“ zakřičel veterán. Příšera srazila k zemi posledního halapartníka a mířila k Dunstanově jednotce. Začala nabírat nelidskou rychlost a vzdálenost mezi ní a první řadou štítů byla každým okamžikem menší a menší. Dunstan se instinktivně přikrčil za svůj štít. Náraz musel přijít co nevidět. Nic takového se ale nestalo. Pokud by se Dunstan odvážil zvednout svůj zrak, uviděl by rudý příliv oceli a kopyt, který za sebou zanechal popraskané části krunýře, kaluže žluči a poslední zavytí té zrůdy. Rytíři Řádu rudé věže dorazili...

Příběhy podobné tomuto můžete sami zažít díky figurkové válečné hře Conquest od studia Para Bellum. Pokud vás hra dříve zaujala, ale stále váháte, jaký je rozdíl mezi The Last Argument of Kings (TLAOK) a First Blood (FB), kterou frakci vybrat nebo jste Conquest jen zahlédli na obrázcích, pak je tento článek právě pro vás. Nejprve si představíme samotnou hru, projdeme jednotlivé frakce a v závěru nastíníme možnosti prvních krůčků na bitevní pole světa Ea, v němž se Conquest odehrává.

zdroj: Para Bellum Wargames

The Last Argument of Kings a First Blood

Jedním z hlavních taháků Conquestu je one miniature collection, two games, jinými slovy stejné figurky lze použít v obou hrách. V některých aspektech jsou si TLAOK a FB podobné, v jiných se zase významně liší. Základní pravidlový rámec je velmi podobný, hlavní rozdíl je v pohybu vojsk a jejich složení.

The Last Argument of Kings je velká rank and flank wargame (nepohybuje se jednotlivými figurkami, ale celými regimenty). Můžete si vybrat z široké nabídky hrdinů, každý ale na bojiště dokáže přivést jen několik druhů jednotek. First Blood se zaměřuje na jediného hrdinu a jeho družinu v počtu do cca 20 miniatur. Výběr jednotek ale není nijak omezený a po stole hýbete každou miniaturou zvlášť.

V řeči bodů jsou nejčastěji TLAOK armády od 750 do 2 000, v případě FB zase družiny v rozmezí od 400 do 800 bodů. Conquest se odlišuje od ostatních figurkových válečných her netypickým měřítkem 38 mm. Figurky jsou proto větší než obvykle a lépe se malují. Každého hráče jistě potěší dostupnost pravidel a army builderu na webu i v aplikaci pro Android i iPhone, vše zadarmo.

zdroj: Para Bellum Wargames

Základy pravidel

The Last Argument of Kings i First Blood se hrají na předem určený počet kol. Ve FB je celá vaše družina ve hře už od prvního kola, v TLAOKu se na začátku kola pomocí kostek určí, které jednotky v daném kole přijdou do hry. Jednotky se dělí na lehké, střední a těžké, což ovlivňuje to, od kterého kola a s jakou pravděpodobností se mohou dostat do hry.

Domobrana tak může na bojiště přijít v prvním kole, zatímco na těžkou jízdu si můžete v nejhorším případě počkat klidně pět kol. Pro ty z vás, kterým štěstí moc nepřeje, je útěchou garance příchodu minimálně jedné jednotky každé kolo. Každé kolo si také oba hráči připraví balíček karet svých jednotek, který určuje neměnné pořadí, v němž se jejich jednotky budou aktivovat. To přináší důležité rozhodování a možnost, jak svého soupeře přelstít.

Po přípravě balíčku se hodem určí, kdo kolo začne (hráč s méně kartami má drobnou výhodu při hodu) a hráči se budou v boji střídat v aktivacích svých jednotek po jedné kartě. Každá jednotka provede dvě akce, mezi které patří například pohyb, zteč (jen tak se jednotky dostanou do kontaktu), střelba nebo boj na blízko. Hrdinové pak mají k dispozici své speciální akce jako kouzlení a duel mezi sebou.

Boj v Conquestu je brutální a i jedna aktivace může vymazat celý regiment. Vyhodnocení útoků je ale jednoduché: U své jednotky si najdete, kolik útoků má a jakou hodnotu musíte podhodit (ano, v Conquestu opravdu chcete házet jedničky a dvojky). Počet úspěchů určí počet zásahů, kterým se soupeř bude bránit. Hodí všemi kostkami a porovná je proti své obraně. Všechny neúspěchy se převedou na zranění.

Zároveň se ale všechny neúspěchy musí hodit znovu a porovnat s morálkou dané jednotky. Případné neúspěchy pak způsobí další ztráty a v případě příliš vysokých ztrát během jednoho kola se může stát, že zbylí vojáci se rozprchnou a do bitvy už nezasáhnou. Některé jednotky jako jízda nebo mostra navíc útočí i při zteči, byť s menším počtem útoků. Kombinace zteče a boje na blízko má mnohdy za výsledek výše zmíněné zničení nebo úprk všech nepřátelských vojáků v regimentu.

Hra se hraje na různé scénáře a končí uplynutím určeného počtu kol. I když vám soupeř rozpráší celou armádu, nemusí to nutně znamenat prohru. Každý scénář má cíle, které určují, co a jak se boduje. Takže pokud držíte většinu hry důležité pozice na bojišti a až v posledním kole pod náporem padnete, vítězství pořád může být vaše.

zdroj: Para Bellum Wargames

Frakce

Conquest momentálně nabízí sedm frakcí. Každá má své silné i slabé stránky a je něčím unikátní oproti ostatním. Frakce jsou:

Hundred Kingdoms – Pro nás Středoevropany mající hrad na každém druhé kopci asi nejbližší frakce. Středověcí vojáci, těžce obrnění rytíři, nezdolní legionáři a lučištníci jsou poznávacím znamení každé armády jednoho ze sta království. Nenajdete zde žádné bytosti z mýtů a legend, na druhou stranu nebudete ochuzení o kouzla čerpající z živlů i víry.

Conquest: Hundred Kingdoms - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

Spires – Pokud vás pohled na mutanty, klony a nejrůznější zrůdy pod velením rasy z jiného světa neodradí, pak Spires mohou být vaší volbou. Jejich jednotky nejsou nejsilnější, ale pomocí sofistikovaných kombinací z nich zkušený hráč dokáže udělat vraždící monstra. Jen musíte počítat s tím, že cenou je někdy i smrt vašich bojovníků. Příběhově se jedná o frakci holdující stínům a kudlám v zádech, co má prsty ve všech neplechách a významných událostech jako například vzniku následující frakce.

Conquest: Spires - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

Nords – Seveřani, kteří byli geneticky vyšlechtění k Ragnaroku, jehož se nikdy nedočkali. V bitvách jim to ale moc nevadí a krom nájezdníků, huskarlů a valkýr se můžete těšit na krvelačné bestie, troly a obry. Když vaše jednotky utrpí v boji zranění, vybičuje je to k ještě lepším výkonům. Jejich obranné statistiky ale za moc nestojí.

zdroj: Para Bellum Wargames

Dweghom – Tihle trpaslíci kopali tak hluboko, až narazili na vězení Války, jednoho ze čtyř jezdců apokalypsy. Výměnou za jeho svobodu jim pomohl zbavit se otrockých okovů a porazit jejich pány, draky. Od té doby si už neříkají trpaslíci, ale Dweghom. Spojenectví s Válkou jim v hlavách ale udělalo trochu guláš a kvůli tomu nevynechají jedinou příležitost k boji. Jejich armády se vyznačují velkou houževnatostí, silnými útoky a mocnou magií.

Conquest: Dweghom - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

W'adrhŭn – Orkové? Ano. Inspirace středoamerickými kulturami? Ano. Malí i velcí dinosauři? Ano. Je potřeba dodávat ještě něco? Snad ne, ale i tak jim ještě pár slov věnujeme. Unikátní mechanikou W'adrhŭn jsou tvz. chants, tedy pokřiky, které jednou za čas přidají některé jednotce slušný bonus ke statistikám. Proto je důležité plánovat pořadí aktivací regimentů a kvůli tomu má frakce lehce vyšší učící křivku.

Conquest: Wadrhun - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

Old Dominion – Pod tímto názvem pochodují neúnavné elitní armády boha, který zemřel před několika staletími. Pokud si vyberete tuto frakci, můžete se spolehnout, že vaše jednotky z boje neutečou. Zároveň čím více jednotek ztratíte, tím lepší budou ty zbývající. Třešničkou na dortu je nejsilnější a taky nejdražší jednotka ve hře, samotné padlé božstvo.

Conquest: Old Dominion - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

City States – Nejnovější přírůstek v Conquestu je frakce inspirovaná antickým Řeckem zkombinovaným s technologickým pokrokem. Při hře za městské státy se můžete těšit na silné formace pěchoty doplněné mýtickými bytostmi, jako jsou minotauři nebo obři.

Conquest: City States - First Blood Warband | zdroj: Para Bellum Wargames

Tím končí výčet všech frakcí. Jestli vám to přijde málo, tak dobrou zprávou je, že Para Bellum každý rok vydává novou frakci. O tom, která to bude, často rozhodují svým hlasováním z několika možností sami hráči. Za mě pěkné zapojení komunity.

Krabice, krabice a krabice

Zorientovat se v množství jednotek a vybrat si ty správné může být na první pohled nelehký úkol. V případě First Blood je nejlevnější cestou koupit si jeden z takzvaných taster boxů v ceně okolo 1 000 korun. V něm se nachází jeden hrdina a dva druhy figurek v celkovém počtu 8 až 12 podle frakce. Osobně tastery moc nedoporučuji, jelikož variabilita jednotek je malá a u některých frakcí je v tasteru relativně málo bodů, přibližně pouhých 300 bez vylepšení jednotek. Navíc se tastery už jen doprodávají a nové nebudou.

O pár stovek dražší a snadněji sehnatelné jsou pak krabice First Blood Warband. Najdete v nich opět hrdinu, jednoho důstojníka, více druhů jednotek v počtu okolo dvanácti a nakonec jednu větší figurku, ať už rytíře na koni, minotaura nebo jejich ekvivalent. Bonusem jsou vytištěná pravidla. Bodově se dostáváme na hodnoty v rozmezí 500 až 600 bodů bez vylepšení, což je na hezký start víc než dostatečné. V případě, že do FB chcete naskočit s kamarádem, je možností ještě Two Player Starter Set: W’adrhŭn Vs The Old Dominion, který poskytne prakticky plné armády pro obě frakce.

zdroj: Para Bellum Wargames

U The Last Argument of Kings je možností naskočení o něco méně. Pro dva hráče se nabízí Two Player Starter Set: Nords vs The City States (který si v budoucnu blíže představíme a zrecenzujeme) nebo Two Player Starter Set: Spires vs Hundred Kingdoms. Druhý jmenovaný se ale pomalu doprodává.

Další možností je One Player Starter Set, který je dostupný pro každou frakci. Bodově se pohybujeme okolo 550 až 750 bodů, s vylepšeními se dá dostat přes 750 bodů, což je uváděné minimum pro TLAOK bitvy. Osobně bych ale do startu alespoň jeden regiment přidal. Začátek s některou z krabic zmíněných v tomto a předešlém odstavci poskytne možnost hrát plně FB a ještě vám půlka armády bude odpočívat.

Pár slov závěrem

Komunita Conquestu v Česku a na Slovensku utěšeně roste. Je to i díky podpoře od Para Bellum a Vanguard programu. Vanguardi jsou členové komunity, kteří hru ukazují nováčkům nebo představují na nejrůznějších akcích. Pokud si chcete zahrát ukázkovou hru, stačí se připojit do skupiny na Facebooku nebo na Discordu a domluvit se.