Nové DLC pro MechWarrior 5 doprovází oznámení pokračování Clans

18. 9. 2023 9:34 | Wargaming | autor: Martin Vrba

Zdá se, že spekulace o nepříznivé budoucnosti slavné herní série MechWarrior, ve které se hráč ujímá role pilota bitevního robota v drsném futuristickém světě BattleTechu, byly předčasné. Místo pomalého úpadku a následné klinické smrti, kterou značce někteří skeptici předpovídali po akvizici vývojářů poslední hry ze série MechWarrior 5: Mercenaries v roce 2020, jsme se dočkali čtyř DLC pro tuto hru, a nedávno bylo dokonce oznámené páté The Dragon’s Gambit, které má vyjít už 28. září.

The Dragon’s Gambit má jít ve stopách svých předchůdců Legend of the Kestrel Lancers a Rise of Rasalhague. Tato rozšíření se zaměřovala na zprostředkování známých zvratů z vesmíru BattleTechu 31. století skrze ručně designové kampaně proložené skvělými ukázkami, poskytujícími relevantní příběhovou expozici. Oproti poněkud repetitivním, procedurálně generovaným misím, které tvoří většinu základního obsahu MechWarrior 5: Mercenaries, přinesla tato DLC vítané ozvláštnění a byla fanoušky přijata velmi pozitivně.

Tentokrát bude ve středu dění frakce Draconis Combine ovládaná Velkým rodem Kuritovců, kteří jsou známí svou oblibou japonské kultury, důrazem na čest a řád a nekompromisní tvrdostí vůči těm, kdo se jim vzepřou. Kampaň se bude odehrávat v období po Čtvrté Následnické válce, v níž jsou tradičně jako protagonisté vyobrazovaní hrdinové z konkurenční frakce Federated Commonwealth, která proti Kuritovcům zrovna (zase) vede válku. Bude tedy zajímavé zahrát si pro změnu za tu „druhou“ stranu.

zdroj: Piranha Games

Kromě nové kampaně, která má se svými 15 misemi být zatím nejrozsáhlejší, se dočkáme nového mecha Longbow se zaměřením na podpůrnou palbu pomocí mnoha dalekonosných raket, a samozřejmě také několika nových variant stávajících mechů – tentokrát se bude jednat o speciální varianty elitní Kuritovské jednotky Otomo. Spolu s DLC má také vyjít patch, který přinese nový herní mód zaměřený na PvP, a který bude dostupný všem, kdo vlastní základní hru. Zdá se tedy, že The Dragon’s Gambit bude zatím největší a nejvýznamnější DLC se spoustou skvělých novinek.

Ale to pořád není největší zpráva ohledně série MechWarrior! Po až překvapivě neoficiálním a nepřekvapivě vágním ohlášení další hry MechWarrior v podcastu, kde byl hostem jeden z vývojářů, jsme konečně dostali konkrétnější informace, a to hned na dvou frontách. Zaprvé byla do divočiny vypuštěná krátká, ale efektní upoutávka (na které se podílel tým, který stojí za skvělou fanouškovskou minisérií Hired Steel), která očividně odkazuje na dnes již kultovní MechWarrior 2: 31st Century Combat. Zadruhé byla zveřejněná stránka hry ve službě Steam.

zdroj: Piranha Games

A o čem to tedy bude? Jak název MechWarrior 5: Clans napovídá, tentokrát si zahrajeme za válečnické, technologicky vyspělé a brutálně efektivní Klany s jejich podivně cizí kulturou a zvláštními způsoby vedení boje. Podobně jako v již zmiňovaných MechWarrior 2 se budeme účastnit slavné Invaze Klanů a jejich honby za obsazením Země, ale místo profláknutých klanů Wolf, Jade Falcon nebo Ghost Bear tentokrát budeme Vnitřní sféru dobývat ve jménu nejbrutálnějšího z nich: Smoke Jaguar.

Oproti MechWarrior 5: Mercenaries, kde hráč spravuje svou vlastní žoldáckou jednotku a snaží se vydělat dost peněz na další výplaty, případně nákup nového mecha, nové MechWarrior 5: Clans slibují provést hráče kariérou slibného válečníka klanu Smoke Jaguar od jeho inaugurace jako kadeta až po účast na samotné Invazi v rámci kampaně složené z pečlivě designovaných misí odehrávajících se v rozmanitých biomech.

K dispozici bude samozřejmě spousta nových hraček ve formě nových a vylepšených klanových mechů a zbraňových systémů, a také kooperativní režim, rozšířený ze čtyř na pět hráčů, abyste mohli dát dohromady plnou klaňáckou Hvězdu mechů. MechWarrior 5: Clans také upgraduje herní engine na Unreal Engine 5 a spolu s ním i vizuální stránku hry.

Invaze má započít v roce 2024 na Steamu, Epicu, PlayStationu a Xboxu (zatím nevíme, zda i na staré generaci), takže máte ještě čas získat svoje Pokrevní jméno a zvítězit ve kvalifikačních soubojích, abyste měli tu čest naplnit své poslání: Získat Zemi ve jménu svého klanu, stát se ilKlanem a obnovit slavnou Hvězdnou ligu, jak samotný Kerensky zamýšlel.