Figurkovka podle World of Tanks chce lapit nové hráče svěžím starter setem

12. 6. 2023 15:03 | Wargaming | autor: Patrik Hajda

Stolní figurková wargamingová hra World of Tanks: Miniatures Game na motivy populární multiplayerové střílečky s tanky je na trhu již od roku 2020 a stále se rozpíná. Ale kromě obsahu pro stávající hráče je čas od času žádoucí přijít s balíčkem, který do hry dostane úplné nováčky, což se děje právě teď.

Studio Gale Force Nine vytvořilo nový Starter Set, který obsahuje vše, co pro hraní potřebujete – tanky, karty se statistikami, kostky i nějaké ty prvky terénu. Nejzajímavější na tom všem jsou samozřejmě modely tanků vyhotovené v měřítku 1:100 a pro odlišení nastříkané základní barvou.

V jednom balení se můžete těšit na čtveřici tanků čtyř národností – za Německo je tu legendární obluda Maus, Sověti se vytasí s IS-3, Britové se pokusí dobít bojiště v Centurion MK. I a konečně Američani přijedou s T29.

zdroj: Foto: Gale Force Nine

Balení obsahuje celkem 31 karet s informacemi o tancích, jejich vylepšeními, posádkou, spotřebními předměty a další. Kromě toho tu najdete ještě šest černých kostek na určování poškození (v budoucích balíčcích budou barevně odlišené podle národa a s národními symboly) a kartonové dílky sloužící jako prvky terénu a nejrůznější značky.

Starter Set pro World of Tanks: Miniatures Game zároveň obsahuje kód do videohru World of Tanks, který vám v ní zajistí prémiový tank, jedno garážové stání, 500 zlaťáků a prémiový účet na 7 dní. Stejný bonus naleznete ve všech produktech spojených s touto deskovkou.

A takových produktů není málo. Nově si stávající hráči mohou rozšířit sbírku o čtveřici tematických balíčků, každý se třemi tanky jedné národnosti, jejich kartami statistik a 15 kartami vylepšení.

V U.K. Tank Platoon naleznete tanky Cromwell, Churchill VII a Valentine. U.S.S.R. Tank Platoon láká na T-34, KV-1S a SU-100. V U.S.A. Tank Platoon dostanete M3 Lee, M4A1 Sherman a M10 Wolverine. A konečně German Tank Platoon slibuje Tiger I, Stug III Ausf.G a Pz.Kpfw.IV Ausf. H. A kromě toho všeho vychází spousta dalších tanků samostatně.