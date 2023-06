Pathfinder rozšíří své portfolio videoher o diablovku a „Vampire Survivors“

13. 6. 2023 11:00 | RPG | autor: Michal Krupička

Pathfinder je v první řadě TTRPG od společnosti Paizo, které začínalo jako modul pro Dungeons & Dragons, aby se osamostatnilo a vytvořilo vlastní, čím dál tím populárnější systém. Neobvyklý nárůst zájmu přišel hlavně v době, kdy se hráči rozhodli bojkotovat nejslavnější RPG, až se vyprodaly fyzické příručky.

Pathfinder také přináší svůj vlastní fantasy svět jménem Golarion, do kterého nás zavedla první dvojice megalomanským videoherních RPG Pathfinder: Kingmaker a Pathfinder: Wrath of the Righteous. Jejich tvůrci z Owlcat Games teď pilně pracují na své nové hře z univerza Warhammeru 40,000 s podtitulem Rogue Trader, čímž se uvolnil prostor jiným odvážlivcům o zpracování videoherního Pathfindera. V přípravě jsou další dvě hry a nemohly by být rozdílnější.

Gallowspire je fanouškům stolního Pathfindera dobře známé místo. Víc než 400 stop vysoká věž z temného basaltu a oceli pokrytá řetězy – vězení císaře lichů Tar-Baphona. Vězení bylo kdysi hlídané křižáky a vyvolanými anděly, teď je opuštěné a chátrající. A jak už to tak bývá, začne hrozit, že se jeden z největších záporáků Golarionu dostane na svobodu.

Nikdo jiný, než váš hrdina, tomu samozřejmě nemůže zabránit. A jak jinak než tím, že se probijete přes nekonečné zástupy poskoků. Jenže postavit se jim jen jednou rozhodně nebude stačit a každá vaše porážka přitom jen oddálí osvobození císaře. Tak by se zjednodušeně dal popsat příběh Pathfinder: Gallowspire Survivors.

Hra je očividnou variací na skvělé a stále populární Vampire Survivors. Vyberete si jednu ze tří tříd: Válečník, zloděj a kouzelník, z nichž každý bude mít vlastní talenty a vylepšení. Pak se pokusíte probojovat přes čtyři patra a porazit bosse pro završení úspěšného pokusu. Z poražených nepřátel bude vypadávat esence, která vaši postavu posílí přímo během daného runu. Navíc si s sebou budete moci vzít druhou postavu ze tří jako společníka ovládaného AI.

zdroj: BKOM Studios

Jelikož jsou Gallowspire Survivors stavěné na opakované průchody (a rozhodně ne všechny budou úspěšné), budete získávat i zkušenosti, které vám odemknou talentové body a za nimi skryté nové schopnosti a jejich modifikace. Poklady, které posbíráte, vám zůstanou i po smrti a umožní odemykat permanentní vylepšení pro vaše hrdiny.

Pathfinder: Gallowspire Survivors budete procházet v pěti stupních obtížnosti a během hry budete plnit různé úkoly, které vám zajistí další odměny, a hlavně vás dostanou blíž k zapečetění samotného Tar-Baphona. I když neznáme přesné datum vydání, hra má vyjít ještě tenhle rok na PC a stojí za ní BKOM Studios, kteří vytvořili třeba Tales from Candlekeep: Tomb of Annihilation.

Další nová hra ze světa Pathfindera právě vybírá peníze na Kickstarteru. Tvůrci Pathfinder: Abomination Vaults (opět studio BKOM) se inspirují ve stejnojmenném modulu pro TTRPG. Zvou vás do megadungeonu, kde zlá čarodějka Belcorra Haruvex připravovala armádu monster před stovkami let.

zdroj: BKOM Studios

Stejně jako v případě první hry teď hrozí, že se zlo vrátí. Tentokrát se ale budete zástupům nepřátel muset postavit v klasickém ARPG, tedy ve stylu Diabla, a to buď sami, nebo až se třemi spoluhráči. Hrát nebudete jen tak za někoho – vezmete do rukou jednoho ze čtyř legendárních hrdinů právě ze světa Pathfinderu.

Hráčům Kingmakera bude jistě nejznámější barbarka Amiri, kterou doprovodí trpasličí ranger Harsk specializující se na používání své speciální kuše. Kyra je zase klerička, která kromě magie bohyně léčivého plamene Serenrae ovládá i svou věrnou čepel. Posledním do party je čaroděj Ezren, který je členem společnosti Pathfinderů a upřednostňuje výzkum nových kouzel přímo v poli namísto v učebnách a starých věžích.

Přestože by se to tak mohlo na první pohled jevit, nejsou hrdinové předem určení k určité roli v partě. Jejich schopnosti by měly být dostatečně variabilní, aby se mohli specializovat přímo na bojišti nebo zvolit vyvážený přístup. Bude to potřeba, protože megadungeon bude obsahovat několik biomů, které obývají rozliční nepřátelé a hrozby. Hra navíc nabídne i New Game+, kdy se budete moct ponořit do hry zase od začátku, ale s vylepšenou postavou a posílenými nepřáteli.

Pokud se hře podaří vybrat požadovanou částku na Kickstarteru (zbývá ještě šestina z cílových 6,7 milionů korun), vyjde na PC a bude umožňovat lokální i online co-op. Pokud vás hra zaujala už teď, můžete přispět na jednu z edic a vybrat si ze široké nabídky virtuálních i fyzických odměn, kterou kampaň nabízí. Předpokládané datum vydání je v létě roku 2025.

Obě hry jenom potvrzují, že Pathfinder nabírá na popularitě. Ukazují, že jeho svět je minimálně konkurence schopný svému staršímu bráškovi z Dungeons & Dragons a navíc i v jiných projektech než klasických CRPG. Nezbývá než se těšit, kam nás do Golarionu vezmou ještě další vývojáři příště a v jaké podobě.