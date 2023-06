Netradiční RPG podle akční vybíjené Knockout City je k dispozici zdarma

19. 6. 2023 14:54 | RPG | autor: Michal Krupička

Možná někteří z vás už o Knockout City slyšeli. Jde o přestřelenou vybíjenou od EA Games z roku 2021, v níž jste v zápasech proti dalším živým hráčům dělali vlastně to, co se obvykle při vybíjené dělá – snažili se uhnout míčům, chytat je a trefovat ostatní. Namísto školních hřišť a tělocvičen se hra odehrávala ve městě budoucnosti ať už na jeho střechách, staveništích nebo dalších arénách.

S úspěchem se ale nesetkala. Brzy přešla z placené hry na hru stažitelnou zdarma a ani potom se jí nedařilo vybudovat stabilní hráčskou základnu. Nakonec je dnes sice stále ke stažení, ale jen s možností hrát sám nebo přes vlastní servery s kamarády. Na jejím základě však vznikl jeden projekt, který stojí za to si prohlédnout. Jedná se o stolní RPG Knockout City Rivals.

Jak už koncept napovídá, nejedná se o žádné hrdinské výpravy ani cesty do vzdálených galaxií. Budete prostě hrát za tým, který se chce prosadit ve světě futuristické vybíjené. Hra samotná je rozdělená na dvě fáze. V první se prostě vžijete do svých postav. Budete se bavit mezi sebou, ale taky žít svůj život, a hlavně se potkávat se soupeři a domlouvat si zápasy. Tahle část je čistě na vás a bez pravidel, protože ta přijdou ke slovu, až když se dostavíte na zápas, chytnete míč a začne se soupeřit.

zdroj: Reddit

Postava se může specializovat na házení, chytání, uhýbání a blokování nepřátel. Zároveň ale má dva archetypy a každý jí dává trojici dovedností. Ten první zároveň určuje její charakter. Jedná se o takové štítky, kdy se hra například zeptá, čím je osobnost vašeho hráče v týmu unikátní. Odpovíte, že „Hledá vzrušení!“ a to je první z jejích bonusových schopností. Druhý archetyp pak záleží na tom, co je pro postavu v životě důležité. Nějaká aktivita, vztah, tajemství? To je jen na vás.

Podobně si vytvoříte i kartu týmu: jak se jmenujete, v čem jste výjimeční, jaké máte logo a jakou máte základnu. Zbytek během hry dotváří vypravěč i týmy protivníků, které proti vám budou stát v zápasech. Zápasy působí v podání knihy dost zábavně. Každá postava má tři akce, může se pohybovat, krýt, přihrávat nebo házet na oponenta. Jsou tu speciální akce jako hození spoluhráče místo míče nebo výbušné, odstřelovací či jedovaté balony. Takže možností je víc než dost.

Co by to ale bylo za vybíjenou bez arén? Příručka nabízí jednoduchou a efektivní metodu, jak je tvořit. Navíc si při ní vystačíte jen s několika papíry, které pojmenujete, poskládáte a rozmístíte důležité věci. Elegantní a troufám si říct, že leckteré velké RPG by se od Knockoutu mohlo učit v návodech na rychlé tvoření bojišť.

RPG podle Knockout City mě vlastně docela překvapilo. Je originální, užijete si v něm vyprávění i akční souboje. Navíc je to celé hezky filmové. Vlastně bych si moc rád dal nějakou hru, kde s týmem gladiátorů v podobně rychlém a vyprávěcím systému prolézáte arény ve vzdáleném okraji galaxie nebo získáváte slávu v Koloseu nějakého fantasy města. O kvalitách této hry se můžete přesvědčit sami. Pravidla, která jsou snadná na pochopení, mají něco málo přes padesát stran a jsou k dispozici zdarma.